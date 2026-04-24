우리투자증권, 1분기 순익 140억…비이자이익 중심 체질 전환

순영업수익 75% 증가…비이자이익 비중 4:6으로 역전

IB 수수료 249%↑·유가증권 이익 151%↑

"증자 기반 대형 딜 확충…종투사 도약 박차"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권이 올해 1분기 비이자이익 확대를 바탕으로 실적 성장과 수익구조 개선을 동시에 달성했다.

우리투자증권은 2026년 1분기 순영업수익이 701억원으로 전년 동기 대비 75.0% 증가했다고 24일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 166억원, 당기순이익은 140억원을 기록하며 지난해 연간 실적을 1분기 만에 넘어섰다.

회사에 따르면 이번 실적은 비이자이익이 견인한 것으로 나타났다. 1분기 비이자이익은 414억원으로 전년 동기 대비 173.3% 증가하며 전체 수익 성장을 주도했다. 이에 따라 지난해 1분기 6대 4 수준이었던 이자이익과 비이자이익 비중은 1년 만에 4대 6으로 역전되며 비이자이익 중심 구조가 자리 잡았다.

우리투자증권 로고. [사진=우리투자증권]

사업 부문별로는 투자은행(IB)과 세일즈앤트레이딩(S&T) 부문의 성장세가 두드러졌다. IB 관련 수수료는 전년 동기 대비 249% 증가한 171억원을 기록했고, 유가증권 관련 이익도 151% 늘어난 243억원으로 집계됐다. 우리투자증권 측은 초기 성장 단계에서 IB와 S&T가 핵심 역할을 수행하고 있다고 분석했다.

리테일 부문 역시 고객 기반 확대가 이어지고 있다. 1분기 말 기준 고객예탁자산은 20조3000억원으로 전년 동기(12조6000억원) 대비 62% 증가했다. 모바일트레이딩시스템(MTS) '우리WON MTS' 고도화와 그룹 유니버셜뱅킹 앱 '우리WON뱅킹' 연계를 통한 플랫폼 경쟁력 강화가 자금 유입으로 이어졌다는 설명이다.

자산건전성도 개선됐다. 우량 자산 중심의 포트폴리오 관리로 대손비용은 전년 동기 대비 15.6% 감소한 87억원 수준으로 집계됐다.

우리투자증권 관계자는 "증권영업 개시 1년 만에 탑라인의 견조한 성장세와 비이자이익 중심의 수익구조 재편으로 본격적인 종합증권사로 발돋움하고 있다"며 "증자를 발판으로 대형 딜 수행 역량을 확충하고 전 사업 부문의 경쟁력을 높여 종합금융투자사업자(종투사) 도약에 박차를 가하는 동시에 그룹의 생산적 금융과 모험자본 투자의 핵심 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com