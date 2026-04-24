우리투자증권, 1조원 유상증자…종투사 도약 위한 동력 확보

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 24일 1조원 유상증자 결정했다.
- 증자 완료 시 자본총액 2조2000억원으로 업계 11위 된다.
- 대형 딜 강화와 IB 영업으로 종투사 도약 가속화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
IB 수익창출 가속 및 사업경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권이 1조원 규모의 유상증자에 나선다.
우리투자증권은 24일 출범 당시 선포한 '2030년 종합금융투자사업자(종투사) 도약 및 자기자본이익률(ROE) 10% 달성' 목표를 실현하기 위해 유상증자를 결정했다고 밝혔다.
회사에 따르면 증자 완료 시 우리투자증권의 자본총액은 2조2000억원으로 늘어나 자본 규모 기준 업계 11위가 될 전망이다.
우리투자증권은 추가 확보된 자본을 바탕으로 대형 딜(Deal) 수행 능력을 강화하고, 인수·주선 등 적극적인 기업금융(IB) 영업을 통해 비이자 중심의 수익구조를 구축할 계획이다.
이와 함께 운용자산 다각화와 상품 포트폴리오 확대, 플랫폼 고도화 및 종합자산관리 역량 확보를 통해 사업 전반의 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.
우리투자증권 관계자는 "이번 증자가 그룹의 비은행 부문 강화와 자본시장 톱티어(Top-tier) 증권사 육성 의지가 반영된 것"이라며 "핵심 성장엔진의 수익창출을 가속화하고, 사업역량 강화에 속도감을 더해 종투사 도약에 나서겠다"고 말했다.
우리금융그룹은 비은행 강화를 위해 2023년 말 우리종합금융에 5000억원을 증자했으며, 2024년 8월 우리종합금융과 한국포스증권의 합병을 통해 우리투자증권을 출범시켰다. 최근에는 지분을 100% 확보하며 우리투자증권을 완전 자회사로 편입했다.
rkgml925@newspim.com