남기천 우리투자증권 대표, '청소년 불법 사이버 도박 근절' 릴레이 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권 남기천 대표가 24일 청소년 불법 도박 근절 캠페인에 참여했다.
- 최승재 우리자산운용 대표 지목을 받아 신호철 카카오페이증권 대표를 다음 참여자로 지목했다.
- 청소년 보호와 금융교육 강화 의지를 밝히며 취약계층 청년 지원 프로젝트를 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 24일 남기천 대표가 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여한다고 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 이번 캠페인은 2024년 서울경찰청 주관으로 시작됐으며, 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 사회적 관심을 촉구하기 위해 진행되고 있다.
남기천 대표는 최승재 우리자산운용 대표의 지목을 받아 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 신호철 카카오페이증권 대표를 지목했다.
남 대표는 "우리 금융의 미래를 이끌어갈 청소년들을 불법 도박으로부터 보호하는 데 우리 사회가 나서야 한다"며 "우리투자증권은 미래세대의 올바른 금융 인식 제고와 금융 교육 등 건전한 금융문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.
한편 우리투자증권은 'With 우리 Wealth 프로젝트'를 통해 금융교육 기회 부족으로 금융사기, 과잉부채, 사회적 고립에 노출되기 쉬운 자립 준비 청년과 가족돌봄 청년 등 취약계층 청년을 대상으로 금융교육과 자산형성 컨설팅 등 건강한 금융 자립을 지원하고 있다.
rkgml925@newspim.com