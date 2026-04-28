'탈중국·저가LFP·가동률 압박' 삼성SDI, AI로 돌파구

탈중국 공급망 재편 본격화…IRA 규정에 원재료 비중 단계 축소 대응

저가 LFP 전환 속 수익성 방어 과제…고부가 제품 확대 병행

ESS·BBU·전자재료로 AI 수혜 정조준…하반기 흑자 전환 목표

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDI가 탈중국 공급망 재편과 저가 리튬인산철(LFP) 전환, 가동률 회복이라는 '삼중 부담' 속에서 인공지능(AI) 인프라를 돌파구로 꺼내들었다. 인플레이션감축법(IRA) 규정 강화로 원재료 조달 구조 재편이 불가피한 가운데 수익성과 생산 효율을 동시에 끌어올려야 하는 과제에 직면했다. 에너지저장장치(ESS)와 배터리백업유닛(BBU) 전자재료 등 AI 연계 사업을 축으로 하반기 흑자 전환에 도전한다.

삼성SDI는 28일 열린 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 1분기에 이어 올 2분기 적자 규모 축소 흐름이 이어질 것으로 내다봤다. 삼성SDI는 올 1분기 매출 3조5764억원, 영업손실 1556억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가했고, 영업손실은 2785억원 줄었다. 당기순이익은 561억원으로 흑자 전환했다.

최주선 삼성SDI 대표이사 사장 [사진=삼성SDI]

◆탈중국·LFP 전환·가동률 회복…삼성SDI '3대 과제'

삼성SDI는 지난해 3분기를 저점으로 실적이 반등 국면에 진입했다며, 하반기 중 분기 흑자 전환을 목표로 제시했다. 다만 이를 둘러싼 경영 환경은 녹록치 않다.

우선 미국 IRA 규정에 따라 '외국우려기업(FEOC)' 관련 원재료 비중 허용 기준이 올해 40%에서 2030년 15%까지 단계적으로 낮아지면서 배터리 공급망 재편이 불가피해졌다. 삼성SDI는 원가 비중이 큰 양극재를 중심으로 탈중국 공급망 구축에 속도를 내고 있으며, 국내 업체 물량 선확보와 공급처 다변화를 통해 대응에 나선다는 방침이다.

제품 전략 측면에서도 변화가 감지된다. 가격 경쟁력을 앞세운 리튬·인산·철(LFP) 배터리로 전환이 본격화되면서 수익성 관리가 핵심 과제로 떠올랐다. 삼성SDI는 일부 생산라인의 LFP 전환과 공정 개선을 병행해 비용 구조를 개선하는 동시에, 고부가 제품 비중을 확대해 수익성을 방어하겠다는 전략이다.

가동률 역시 부담 요인이다. 유럽 전기차 시장은 보조금 정책 변화와 수요 둔화로 영향을 받아왔지만, 최근 주요 국가들의 지원 재개와 고유가 흐름 속에 점진적인 회복세를 보이고 있다. 삼성SDI는 올 2분기부터 유럽 볼륨 모델향 신규 프로젝트 양산을 시작하고, 공정 효율화까지 반영해 헝가리 공장 가동률을 하반기 70% 이상으로 끌어올린다는 계획이다. 이를 통해 전기차(EV) 배터리 사업 역시 하반기 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

삼성SDI의 미국 생산 ESS용 배터리 [사진=삼성SDI]

◆AI 인프라 수요 확산…ESS·BBU·소재로 돌파구

이 같은 상황에서 삼성SDI가 주목하는 축은 AI 인프라다. 데이터센터 투자 확대에 따라 전력 안정성을 확보하기 위한 ESS와 BBU 수요가 빠르게 증가하고 있다. 삼성SDI는 미국 ESS 시장에서 이미 2~3년치 생산 물량 상당 부분을 확보했으며, 데이터센터용 ESS 수요는 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망했다. 특히 데이터센터 내부 전력망 구축을 위한 온사이트 ESS와 마이크로그리드 수요가 급증하며 새로운 시장이 형성되는 추세다.

BBU 역시 고성장 영역으로 부상했다. 클라우드 사업자들이 안정적인 전력 공급을 위해 배터리 확보에 직접 나서면서 시장 규모는 올해 약 8억 달러로 전년 대비 70% 이상 확대될 것으로 예상했다. 삼성SDI는 고출력 기술과 탈중국 공급망을 강점으로 시장 성장률을 웃도는 판매 확대를 추진한다는 계획이다.

원형 배터리 사업에서는 고성능 '탭리스' 제품을 앞세운 수익성 개선 전략이 가동된다. 탭리스 배터리 비중은 지난해 3~4%에서 올해 20% 이상으로 확대될 전망이며, 전동공구를 넘어 BBU와 하이브리드 전기차까지 적용 범위를 넓힌다.

전자재료 사업 역시 AI 반도체 확산의 수혜가 기대된다. 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 그래픽 메모리(GDDR7) 중심으로 고부가 제품 수요가 증가하면서, 메탈 슬러리와 고방열 패키징 소재 매출 확대가 예상된다. 삼성SDI는 극자외선(EUV) 공정 소재와 파운드리용 패터닝 소재 확대, 글로벌 고객 다변화를 통해 성장 기반을 강화할 계획이다.

syu@newspim.com