전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.28 (화)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

'탈중국·저가LFP·가동률 압박' 삼성SDI, AI로 돌파구

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성SDI가 28일 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 탈중국 공급망 재편과 LFP 전환, 가동률 회복이라는 삼중 부담 속에서 하반기 흑자 전환을 목표로 제시했다.
  • 미국 IRA 규정 강화로 원재료 조달 구조 재편이 불가피한 가운데 고부가 제품 비중 확대와 공정 효율화를 통해 수익성을 방어하겠다는 전략이다.
  • AI 인프라 수요 확산에 따라 ESS와 BBU, 전자재료 사업을 중심으로 데이터센터용 배터리 연평균 30% 이상 성장을 전망하며 돌파구를 모색하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

탈중국 공급망 재편 본격화…IRA 규정에 원재료 비중 단계 축소 대응
저가 LFP 전환 속 수익성 방어 과제…고부가 제품 확대 병행
ESS·BBU·전자재료로 AI 수혜 정조준…하반기 흑자 전환 목표

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDI가 탈중국 공급망 재편과 저가 리튬인산철(LFP) 전환, 가동률 회복이라는 '삼중 부담' 속에서 인공지능(AI) 인프라를 돌파구로 꺼내들었다. 인플레이션감축법(IRA) 규정 강화로 원재료 조달 구조 재편이 불가피한 가운데 수익성과 생산 효율을 동시에 끌어올려야 하는 과제에 직면했다. 에너지저장장치(ESS)와 배터리백업유닛(BBU) 전자재료 등 AI 연계 사업을 축으로 하반기 흑자 전환에 도전한다.

삼성SDI는 28일 열린 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 1분기에 이어 올 2분기 적자 규모 축소 흐름이 이어질 것으로 내다봤다. 삼성SDI는 올 1분기 매출 3조5764억원, 영업손실 1556억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가했고, 영업손실은 2785억원 줄었다. 당기순이익은 561억원으로 흑자 전환했다.

최주선 삼성SDI 대표이사 사장 [사진=삼성SDI]

◆탈중국·LFP 전환·가동률 회복…삼성SDI '3대 과제'
삼성SDI는 지난해 3분기를 저점으로 실적이 반등 국면에 진입했다며, 하반기 중 분기 흑자 전환을 목표로 제시했다. 다만 이를 둘러싼 경영 환경은 녹록치 않다.

우선 미국 IRA 규정에 따라 '외국우려기업(FEOC)' 관련 원재료 비중 허용 기준이 올해 40%에서 2030년 15%까지 단계적으로 낮아지면서 배터리 공급망 재편이 불가피해졌다. 삼성SDI는 원가 비중이 큰 양극재를 중심으로 탈중국 공급망 구축에 속도를 내고 있으며, 국내 업체 물량 선확보와 공급처 다변화를 통해 대응에 나선다는 방침이다.

제품 전략 측면에서도 변화가 감지된다. 가격 경쟁력을 앞세운 리튬·인산·철(LFP) 배터리로 전환이 본격화되면서 수익성 관리가 핵심 과제로 떠올랐다. 삼성SDI는 일부 생산라인의 LFP 전환과 공정 개선을 병행해 비용 구조를 개선하는 동시에, 고부가 제품 비중을 확대해 수익성을 방어하겠다는 전략이다.

가동률 역시 부담 요인이다. 유럽 전기차 시장은 보조금 정책 변화와 수요 둔화로 영향을 받아왔지만, 최근 주요 국가들의 지원 재개와 고유가 흐름 속에 점진적인 회복세를 보이고 있다. 삼성SDI는 올 2분기부터 유럽 볼륨 모델향 신규 프로젝트 양산을 시작하고, 공정 효율화까지 반영해 헝가리 공장 가동률을 하반기 70% 이상으로 끌어올린다는 계획이다. 이를 통해 전기차(EV) 배터리 사업 역시 하반기 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

삼성SDI의 미국 생산 ESS용 배터리 [사진=삼성SDI]

◆AI 인프라 수요 확산…ESS·BBU·소재로 돌파구
이 같은 상황에서 삼성SDI가 주목하는 축은 AI 인프라다. 데이터센터 투자 확대에 따라 전력 안정성을 확보하기 위한 ESS와 BBU 수요가 빠르게 증가하고 있다. 삼성SDI는 미국 ESS 시장에서 이미 2~3년치 생산 물량 상당 부분을 확보했으며, 데이터센터용 ESS 수요는 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망했다. 특히 데이터센터 내부 전력망 구축을 위한 온사이트 ESS와 마이크로그리드 수요가 급증하며 새로운 시장이 형성되는 추세다.

BBU 역시 고성장 영역으로 부상했다. 클라우드 사업자들이 안정적인 전력 공급을 위해 배터리 확보에 직접 나서면서 시장 규모는 올해 약 8억 달러로 전년 대비 70% 이상 확대될 것으로 예상했다. 삼성SDI는 고출력 기술과 탈중국 공급망을 강점으로 시장 성장률을 웃도는 판매 확대를 추진한다는 계획이다.

원형 배터리 사업에서는 고성능 '탭리스' 제품을 앞세운 수익성 개선 전략이 가동된다. 탭리스 배터리 비중은 지난해 3~4%에서 올해 20% 이상으로 확대될 전망이며, 전동공구를 넘어 BBU와 하이브리드 전기차까지 적용 범위를 넓힌다.

전자재료 사업 역시 AI 반도체 확산의 수혜가 기대된다. 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 그래픽 메모리(GDDR7) 중심으로 고부가 제품 수요가 증가하면서, 메탈 슬러리와 고방열 패키징 소재 매출 확대가 예상된다. 삼성SDI는 극자외선(EUV) 공정 소재와 파운드리용 패터닝 소재 확대, 글로벌 고객 다변화를 통해 성장 기반을 강화할 계획이다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
사진
민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동