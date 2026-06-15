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베트남 첫 거래소 열린다…두나무·빗썸 현지 파트너 찾기 분주

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  • 베트남 정부가 3분기 첫 가상자산거래소 시범사업자를 선정해 외국인 투자와 수익 송금을 허용했다.
  • 결의안에 따라 외국인 지분 투자, 정산·시스템 수수료, 엔진·지갑·보안 등 제3자 서비스 수익 모델이 가능해졌다.
  • 두나무·빗썸 등 국내 거래소에 해외 수익 기회가 열렸지만, 기존 MOU 파트너의 시범사업자 탈락으로 새 파트너 모색이 과제로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

베트남 정부, 3분기 시범사업자 선정
외국인 지분·송금 허용, 수수료·시스템 구축 등
수익모델 다수, 두나무·빗썸 등 현지 진출 모색

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 베트남 정부가 오는 3분기 자국 최초 가상자산거래소 시범사업자를 선정하기로 하면서 두나무와 빗썸 등 국내 가상자산 사업자에게도 새로운 해외 수익 기회가 열릴 전망이다.

베트남이 외국인 지분 투자와 수익 송금이 가능한 제도적 기반을 마련한 만큼, 내수 한계와 실적 둔화에 직면한 국내 거래소들이 현지 사업자와의 합작을 통해 기술·운영·정산 시스템 등 다양한 수익 모델을 확보할 수 있을지 주목된다.

15일 현지 보도에 따르면 베트남 정부는 오는 3분기 자국 첫 가상자산거래소 운영을 위한 시범사업자를 선정할 예정이다. 베트남은 연간 약 2300억달러, 우리 돈 약 340조원 규모의 가상자산 거래가 이뤄지는 세계 4위권 시장으로 평가되지만, 현지 거래소가 없어 투자자들은 해외 거래소를 이용해왔다.

◆해외 사업자 수익 모델 열어준 베트남 규제 설계

가상자산 업계에서는 베트남 거래소 설립이 우리나라를 비롯한 해외 사업자들에게도 새로운 수익 시장이 될 것으로 보고 있다. 베트남 정부가 플랫폼 활성화와 투자 리스크 감소를 위해 해외 사업자 진입을 위한 다양한 법적 근거를 마련해 놨기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.06.15 peterbreak22@newspim.com

이는 베트남 재무부가 지난해 공포한 '암호화폐 시장 시범 시행에 관한 결의안(No. 05/2025/NQ-CP)'에서 확인된다. 해당 결의안 원문을 확보해 분석한 결과, 거래소 시범 운영과 동시에 해외 사업자들이 참여할 수 있는 수익 모델 구축이 다수 가능한 것으로 확인됐다.

이미 잘 알려진 8조 3항 a호는 최대 49%까지 외국인 지분 투자가 가능하도록 해, 출자 및 지분 수익과 함께 거래소 운영과 관련된 컨설팅 수수료 등도 기대된다. 또한 외국인 투자자는 반드시 베트남 인가 은행에 전용 계좌를 개설해 암호화폐 매매 자금을 처리하도록 한 조항(13조 1·2항)과, 해외로의 법적 수익 송금을 위한 외화 매입 거래를 허용한 조항(13조 2항 h호) 등도 주목받고 있다.

이는 해외 투자자들이 베트남 거래소에서 수익을 거뒀을 경우, 이를 해외로 이체하기 위해 해외 사업자의 계좌 연동 및 정산 시스템 지원이 필요하기 때문이다. 시스템 구축을 위해 협력한 사업자에게 시스템 수수료나 로열티 등의 수익이 발생할 것으로 예상된다.

베트남 거래소가 초기 단계라는 점을 감안하면, 암호화폐 발행 및 거래 현황 보고를 의무화한 조항(15조 2항 c·d호)과 제3자 서비스를 이용해 엔진, 지갑, 클라우드, 보안 등 핵심 서비스 구축이 가능하도록 한 조항(15조 2항 p호) 등도, 거래소 운영 경험이 있는 해외 사업자의 시스템 구축 및 운영, 라이선스 비용 등의 수익으로 이어질 수 있다는 관측이 나온다.

◆두나무·빗썸에 기회, 파트너 변수는 부담

이 같은 현지 정부 결의안을 반영할 때, 베트남 가상자산거래소는 내수 한계에 직면한 두나무 등 국내 거래소 사업자에게도 새로운 기회가 될 전망이다. 국내법상 국내 거래소의 해외 진출은 현실적으로 어렵지만, 현지 거래소 사업자와의 수익 모델 합작은 충분히 가능하기 때문이다.

두나무는 지난해 8월 베트남 밀리터리뱅크(MB뱅크)와 거래소 설립을 위한 기술 제휴 업무협약을 맺었으며, 빗썸도 지난 3월 현지 SSI증권 자회사와 MOU를 체결한 바 있다. 특히 두나무는 국내 1위 사업자라는 입지와 함께 이재명 대통령의 베트남 순방 일원으로 동참해, 현지에서 높은 평가를 받고 있다.

두나무가 업비트 운영 노하우를 바탕으로 베트남 거래소 사업에 뛰어들 경우, 앞서 언급한 다양한 모델의 수익 창출이 가능할 전망이다. 현지에서도 글로벌 상위 5위권 거래소로 꼽히는 업비트에 대한 관심이 높다.

실적 악화에 직면한 국내 거래소 입장에서도 해외 시장 개척은 시급한 과제다. 두나무는 올해 1분기 실적에서 전년 동기 대비 54.6% 감소한 매출 2346억원과 77.8% 줄어든 영업이익 880억원에 그쳤다. 빗썸 역시 57.6% 줄어든 매출 825억원과 95.8% 급감한 영업이익 29억원을 기록했다.

이에 양사는 모두 베트남 시장을 주목하고 있다. 다만 두나무와 MOU를 맺은 MB뱅크와 빗썸과 손잡은 SSI증권 모두 현지 거래소 운영 시범사업자로 선정되지 못한 점은 변수다. 현지 진출을 위해서는 새로운 파트너를 모색해야 해, 구체적인 수익 모델 확보까지는 시일이 좀 더 필요해졌다는 지적이다.

가상자산 업계 관계자는 "독자적인 거래소를 만들어 해외 거래소로 이탈하고 있는 자국 가상자산 시장을 내수로 끌어들이겠다는 베트남 정부의 의지가 확인됐다"며 "3분기 이후 어떤 사업자가 전면에 나서느냐가 관건"이라고 말했다. 그는 "두나무 등 국내 사업자에게도 기회는 될 수 있지만, 아직 구체적인 컨소시엄이 구축 전이기 때문에 실제 수익화까지는 시간이 필요할 것"이라고 덧붙였다.

peterbreak22@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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