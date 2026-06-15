주민 위한 책임 의정…지방의원 대상 찾아가는 직무연수 실시

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 지방자치인재개발원이 새롭게 의정활동을 시작하는 초선 지방의원들의 역량 강화를 위해 전국 권역별 찾아가는 직무연수를 운영한다.

지방자치인재개발원은 오는 16일부터 7월 13일까지 전국 4개 권역에서 '권역별 찾아가는 초선의원 직무연수'를 개최한다고 15일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 연수는 지난 11일 실시한 지방의원 당선인 과정에 이어 마련된 교육으로, 초선의원들이 지방의회의 역할과 기능을 이해하고 조례 입안과 예산 심사 등 의정활동에 필요한 핵심 역량을 조기에 갖출 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.

연수는 의원들의 이동 부담을 줄이고 참여율을 높이기 위해 전국을 4개 권역으로 나눠 순회 방식으로 진행된다. 경상권은 6월 16일 창원컨벤션센터에서, 서울·인천·경기권은 6월 25일 경기 수원 보훈교육연구원에서 열린다. 충청·전라·제주권은 6월 29일 전북 완주 지방자치인재개발원에서, 강원권은 7월 13일 강원 원주 인터불고호텔에서 각각 개최된다.

교육은 권역별 1일 과정으로 운영되며 초선의원뿐 아니라 의정 역량 강화를 희망하는 다선의원과 의회사무처 직원도 참여할 수 있다. 소속 권역 외 다른 권역 교육에도 신청이 가능하다.

교육 과정은 지방의회 실무 중심으로 구성됐다. 주요 내용은 ▲지방자치와 지방의회의 역할 ▲조례안 입안 및 심사 ▲지방의회 예산·결산 심사 ▲지방의원 공무국외출장 등이다.

특히 최근 사회적 관심이 높은 지방의원 공무국외출장 과목을 별도로 편성해 국외연수의 투명성과 신뢰성을 높이고 주민 눈높이에 맞는 의정활동을 지원할 계획이다.

안준호 지방자치인재개발원장은 "비록 짧은 기간이지만 이번 직무 연수가 초선의원들의 전문성을 높이는 마중물이 되고, 지역 주민을 위해 책임 있는 의정활동을 펼치는 데 든든한 밑거름이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 현장 중심의 실효성 있는 맞춤형 교육을 지속적으로 확대하여 주민과 함께 미래를 여는 활기찬 지방의회가 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com