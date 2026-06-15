이엠앤아이, 전고체 배터리 전해질 생산시설 개소

AI 핵심 요약beta
- 이엠앤아이가 15일 전고체 배터리용 전해질 생산 위해 이엠에너지소재센터를 개소했다고 밝혔다
- 이 회사는 센터를 통해 전고체 전해질 공정 기술을 고도화하고 제조 인프라를 구축해 글로벌 시장에 대응할 계획이다
- 전고체 배터리는 전기차·UAM·웨어러블 등으로 적용이 확대되고 있으며 고품질 전해질의 안정적 대량생산이 상용화의 핵심이라고 회사는 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이엠앤아이가 전고체 배터리용 고품질 전해질의 안정적인 생산 체계를 구축하기 위해 '이엠에너지소재센터'를 개소했다고 15일 밝혔다.
전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체 전해질로 대체한 차세대 에너지 저장장치다. 액체 전해질 기반 배터리 대비 화재 및 폭발 위험을 낮추고 에너지 밀도를 높일 수 있다.
회사에 따르면 이번 센터 설립은 페로브스카이트 태양전지와 글로벌 전고체 배터리 시장에 대응하기 위한 것이다. 센터를 통해 전고체 전해질 공정 기술을 고도화하고 제조 인프라를 구축할 계획이다.
전고체 배터리의 적용 분야는 고성능 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 도심항공교통(UAM), 드론, 휴머노이드 로봇, 스마트 웨어러블 기기 등으로 확대되고 있다. 특히 웨어러블 기기 분야에서는 높은 안전성과 유연한 설계가 강점이다. 배터리 형상의 제약을 줄여 스마트링, 스마트 글라스, 스포츠용 웨어러블 기기 등 다양한 형태의 제품 적용이 가능하며, 정밀 센서 및 온디바이스 인공지능(AI) 기능 구동에 필요한 전력 공급에도 적합하다.
회사 관계자는 "전고체 배터리 상용화의 핵심은 고품질 전해질 소재의 안정적인 생산 능력을 확보하는 것"이라며 "에너지소재센터를 통해 고객사가 요구하는 전고체 전해질 소재의 생산 역량과 품질 보증을 강화해 최고 품질의 제품을 대량생산하는 데 목적이 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com