이엠앤아이, 인도 배터리 기업에 65만달러 공급

AI 핵심 요약beta
- 이엠앤아이가 21일 인도 어드밴텍스 배터리와 65만달러 규모 리튬이온 셀 공급 계약을 체결했다.
- 이재명 대통령 인도 방문 중 코트라 주관 행사에서 이뤄졌으며 올해 5월부터 8월까지 순차 공급한다.
- 인도 시장 확대를 위해 BIS 인증 고용량 셀을 공급하며 추가 수주를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이엠앤아이가 인도 배터리 기업 어드밴텍스 배터리와 약 65만달러(약 10억원) 규모의 리튬이온 셀 공급 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 계약은 이재명 대통령의 인도 방문 중 코트라가 주관한 '한-인도 비즈니스 파트너십' 행사에서 이뤄졌다.
이엠앤아이는 원통형 리튬이온 셀 45만7600개를 올해 5월부터 8월까지 4개월에 걸쳐 공급한다. 매월 11만4400셀씩 순차적으로 출하되며 총 금액은 65만3453달러다. 공급 제품은 인도 국가 표준 인증(BIS)을 획득한 고용량 셀로 현지 품질 및 안전 기준을 충족한다.
이엠앤아이는 LG에너지솔루션의 공식 셀 배터리 공급사로서 인도 시장 확대에 나서고 있다. 전기 이륜차, 드론, 의료기기 등 특수 목적용 배터리 시장을 중심으로 사업을 확대하고 있으며, 지난해 11월 인도 중소기업·노동·고용부 국무장관과 배터리 기반 모빌리티 및 로봇 자동화 기술 협력 방안을 논의한 바 있다.
회사 관계자는 "인도 시장에서의 공급 레퍼런스를 확보했다"며 "현지 사업 기반을 바탕으로 추가 수주 확대에 나설 계획"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com