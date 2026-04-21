[코인 시황] 비트코인 7만5000달러 회복…휴전 기대에 반등, 스트래티지는 블랙록 ETF 추월

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글로벌 증시는 신고가…비트코인은 여전히 '지지부진'

채굴업체는 사상 최대 매도…"8만달러 위 안착 쉽지 않다"

스트래티지, 블랙록 IBIT 추월…기관 비트코인 경쟁 격화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국과 이란의 휴전 협상 진전 기대 속에 7만5000달러선을 다시 회복했다.

중동 지정학적 긴장이 완화될 수 있다는 기대가 위험자산 선호 심리를 자극하며 글로벌 증시가 랠리를 이어가는 가운데, 비트코인도 반등 흐름에 올라탔다. 다만 채굴업체들의 대규모 매도와 선물시장의 약세 포지션이 이어지면서 8만달러 돌파를 둘러싼 경계감은 여전하다.

21일 한국시간 오후 8시 45분 기준 비트코인(BTC) 가격은 7만6594달러를 기록하며 24시간 기준 1.83% 상승했다. 이는 이란이 파키스탄에 대표단을 파견해 2차 휴전 협상에 나서겠다는 신호를 보내면서 시장이 추가 외교 해법 가능성을 반영한 결과로 풀이된다.

이더리움(ETH)은 0.72% 오른 2326달러를 기록했고, XRP는 1.74% 상승한 1.44달러, 바이낸스코인(BNB)은 1.32% 오른 633달러를 나타내는 등 주요 알트코인도 전반적으로 강세를 보였다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.21 koinwon@newspim.com

글로벌 증시도 상승 흐름을 이어갔다. MSCI 전 세계 주가지수(ACWI)는 전날 숨 고르기 이후 다시 0.1% 상승했고, 아시아 증시가 랠리를 주도했다. 특히 아시아 기술주 지수는 2.4% 급등했다.

반면 브렌트유는 배럴당 94.81달러로 0.7% 하락했고, 금 가격도 약 4800달러 수준에서 0.5% 내렸다. 미국 국채와 달러는 큰 변동 없이 보합권에 머물렀다.

시장 참가자들이 가장 주목하는 시점은 미국 동부시간 22일 저녁 종료되는 2주 휴전 시한이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "휴전을 연장할 가능성은 높지 않다"고 밝히며 사실상 최종 시한을 제시했다.

20일에는 미국과 이란의 해상 봉쇄가 여전히 유지되는 상황에서도 선박 3척이 호르무즈 해협 통과를 시도했다. 이는 공식 합의 체결 전 수로 개방 여부를 시험하는 첫 사례로 받아들여지고 있다.

◆ 글로벌 증시는 신고가…비트코인은 여전히 '지지부진'

비트코인은 이번 국면 내내 글로벌 증시에 비해 상대적으로 부진한 흐름을 보였다. MSCI ACWI는 중동 긴장 완화 이후 단 하루를 제외하고 11거래일 연속 상승했지만, 비트코인은 같은 기간 7만4000달러 아래에서 7만5000달러 초반까지 회복하는 데 그쳤다.

이 같은 부진의 배경에는 구조적인 요인이 있다. 블룸버그 데이터에 따르면 비트코인 무기한 선물의 펀딩비는 약 46일 연속 마이너스를 기록하고 있다. 이는 2022년 암호화폐 거래소 FTX 붕괴 이후 가장 긴 기간으로, 시장에 숏(매도) 포지션이 과도하게 쌓여 있음을 보여준다.

반면 현물 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입은 꾸준히 이어지고 있다. 암호화폐 데이터 분석업체 소소밸류(SoSoValue)에 따르면 지난주 미국 현물 비트코인 ETF 순유입 규모는 9억9640만달러에 달했고, 이더리움 현물 ETF에도 2억7580만달러가 유입됐다.

시장조사업체 카이코(Kaiko)는 최근 보고서에서 비트코인이 7만6000달러를 돌파할 경우 8만5000달러까지 상승 경로가 열릴 수 있다고 분석했다.

트레이더들은 파키스탄 협상 진전 헤드라인이 강한 숏 스퀴즈(short squeeze)를 촉발할 수 있다고 보고 있다. 현재 시장에는 하락에 베팅한 숏 포지션이 과도하게 쌓여 있는데, 휴전 연장이나 종전 합의 같은 긍정적인 뉴스가 나올 경우 이들 투자자들이 손실을 막기 위해 급하게 다시 비트코인을 매수해야 한다. 이 과정에서 매수세가 한꺼번에 몰리며 상승폭이 예상보다 훨씬 커질 수 있다는 의미다.

반대로 트럼프 대통령이 제시한 수요일 시한이 별다른 합의 없이 종료될 경우 비트코인은 다시 7만4000달러 아래로 밀릴 가능성도 제기된다.

◆ 채굴업체는 사상 최대 매도…"8만달러 위 안착 쉽지 않다"

채굴 업계는 또 다른 경고 신호를 보내고 있다. 에너지 전문 매체 더에너지매그(The Energy Mag)에 따르면 상장 채굴업체들은 1분기에 총 3만2000BTC를 매도했다. 이는 2025년 전체 매도량을 넘어서는 규모이며, 2022년 테라 붕괴 직후 2분기 매도량인 2만BTC보다도 많다.

비트코인 채굴 난이도는 최근 조정에서 2.43% 하락해 135.59조를 기록했다. 동시에 네트워크 해시레이트는 이달 초 초당 약 978엑사해시(EH/s)에서 992EH/s로 다시 회복됐다고 글래스노드(Glassnode)는 집계했다.

난이도 하락 속에서도 채굴업체들이 사상 최대 속도로 비트코인을 매도하고 있다는 것은 생산 경제성이 여전히 압박받고 있음을 의미한다. 결국 비트코인이 8만달러 이상에서 지속적인 상승세를 이어가려면 이러한 채굴업체들의 지속적인 매도 물량까지 흡수해야 한다는 뜻이다.

◆ 스트래티지, 블랙록 IBIT 추월…기관 비트코인 경쟁 격화

이런 가운데 기업과 기관의 비트코인 축적 경쟁도 더욱 치열해지고 있다.

세계 최대 비트코인 보유 기업 스트래티지(MSTR)는 최근 3만4164BTC를 추가 매입하며 총 보유량을 81만5061BTC로 늘렸다. 이에 따라 블랙록의 현물 비트코인 ETF인 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)의 80만2824BTC를 처음으로 넘어섰다. 이는 2024년 2분기 이후 처음으로 스트래티지가 다시 선두를 탈환한 것이다.

스트래티지는 2024년 1분기 초 18만9150BTC를 보유하고 있었지만, IBIT는 2024년 2분기 초 약 27만3000BTC를 확보하며 이를 추월했다. 이후 IBIT가 꾸준히 우위를 유지했지만, 스트래티지가 2026년에만 약 8만BTC를 공격적으로 추가 매입하며 다시 역전에 성공했다.

IBIT는 출시 이후 ETF 역사상 가장 빠르게 운용자산(AUM) 700억달러를 돌파하며 블랙록의 핵심 수익 상품으로 자리 잡았다. 다만 구조는 완전히 다르다.

스트래티지는 ATM 주식 발행, 전환사채, 영구 우선주 등 금융공학 기법을 활용해 레버리지 방식으로 비트코인을 축적하는 운영 기업이다. 반면 IBIT는 비트코인 가격을 수동적으로 추종하는 현물 ETF로, 투자자들에게 단순한 가격 노출을 제공한다.

이 같은 차이는 수익률에서도 나타났다. IBIT는 2024년 1월 상장 이후 약 55% 상승한 반면, 스트래티지는 같은 기간 약 250% 급등했다.

특히 영구 우선주 상품인 STRC는 스트래티지의 핵심 자금 조달 창구로 작용하며 최근 대규모 비트코인 매입을 뒷받침했다. 반면 IBIT의 보유량은 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

시장에서는 비트코인 가격이 8만달러를 넘어서는 과정에서 ETF 자금 유입과 스트래티지 같은 공격적 매수 주체가 채굴업체들의 지속적인 매도 압력을 얼마나 흡수할 수 있을지가 향후 상승장의 핵심 변수로 꼽히고 있다.

koinwon@newspim.com