[코인 시황] 비트코인, 중동 리스크에도 7만5000달러 방어…"유가보다 강하다"

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호르무즈 긴장 재점화에도 낙폭 제한…시장선 "지정학 충격 흡수 자산" 주목

79억달러 옵션 만기·7만5000달러 네거티브 감마 구간…숏 스퀴즈 분수령

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인(BTC)이 이란발 중동 긴장 고조 속에서도 유가와 주식보다 강한 회복력을 보이며 7만5000달러선 방어에 나서고 있다.

호르무즈 해협 통제 재개와 미국의 대이란 강경 발언으로 전통 금융시장이 다시 지정학 리스크를 가격에 반영하는 가운데, 비트코인은 상대적으로 제한적인 하락에 그치며 '지정학적 충격 흡수 자산(shock absorber)'이라는 평가를 받고 있다.

한국 시간으로 20일 오후 8시 25분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.54% 하락한 7만5220달러에 거래되고 있다. 주간 기준으로는 여전히 4.8% 상승한 상태다. 주말 동안 미 해군이 이란 선박을 나포하고 이란이 호르무즈 해협 통제를 다시 강화했음에도 낙폭은 제한적이었다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.20 koinwon@newspim.com

이더리움(ETH)은 0.93% 하락한 2308달러, 솔라나(SOL)는 0.59% 내린 85.15달러를 기록했고, BNB는 625달러로 0.55% 올랐다. 시가총액 상위 10개 암호화폐 전반이 약세를 보였지만 하락 폭이 3%를 넘은 종목은 없었다.

반면 전통 시장의 반응은 훨씬 거칠었다. 브렌트유는 배럴당 95.50달러로 5.7% 급등했고, 유럽 천연가스 선물은 최대 11% 상승했다. S&P500 선물은 금요일 사상 최고치 마감 이후 0.6% 가까이 하락했으며, 미 달러화는 전통적인 전쟁 헤지 수요가 되살아나며 강세를 보였다.

◆ 반복되는 이란 충격에도 비트코인 낙폭 축소

이번 주말 긴장 고조는 지난 3주간 이어졌던 전쟁 리스크 프리미엄 축소 흐름을 뒤집었다.

이란은 지난 17일 호르무즈 해협이 "완전히 개방됐다"고 선언했고, 이에 따라 S&P500은 사상 최고치를 기록하며 신흥시장 전반에 랠리가 나타났다. 그러나 주말 도널드 트럼프 대통령이 협상이 실패할 경우 이란의 모든 발전소와 교량을 파괴하겠다고 위협했고, 이란은 미국이 해상 봉쇄를 유지하는 한 2차 회담을 건너뛸 수 있다고 시사하면서 분위기는 급반전됐다.

이번 사태는 분쟁 시작 이후 암호화폐 시장이 흡수한 네 번째 주요 이란발 리스크 이벤트다. 시장에서는 초기 충돌 때보다 최근 들어 비트코인의 하락 폭이 눈에 띄게 줄고 있다는 점에 주목하고 있다.

초기 긴장 고조 국면에서는 비트코인이 훨씬 큰 폭으로 하락했지만, 충돌이 반복될수록 반응 강도는 약해지고 있다. 반면 유가와 주식은 여전히 새로운 헤드라인마다 민감하게 움직이고 있다.

이는 암호화폐 시장이 지정학적 꼬리 위험(geopolitical tail risk)을 상당 부분 이미 가격에 반영했음을 시사한다. 이란 관련 뉴스에 반응해 매도할 투자자들이 이미 대부분 매도했거나, 현물 상장지수펀드(ETF) 매수세가 과거 선물시장 중심의 급락보다 더 견고한 하방 지지선이 됐기 때문이라는 분석이다.

◆ 79억달러 옵션 만기…7만5000달러가 분수령

여기에 오는 24일(금요일) 약 79억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기가 예정돼 있어 시장의 긴장감은 더욱 커지고 있다.

파생상품 거래소 데리빗에서 만기를 맞는 이번 옵션 포지션은 6만2000달러와 7만5000달러를 핵심 가격대로 지목하고 있다.

데이터 제공업체 글래스노드에 따르면 7만5000달러는 상승 베팅을 의미하는 콜(매수)옵션이 가장 많이 몰린 구간이다. 현재 약 3억9500만 달러 규모의 콜옵션 미결제약정(Open Interest)이 이 가격대에 집중돼 있다.

특히 7만5000달러 행사가에서 감마 노출(gamma exposure)이 매우 깊은 마이너스 상태라는 점이 중요하다. 이는 딜러들의 헤지 거래가 가격 움직임을 더욱 증폭시킬 가능성이 높다는 의미다.

가격이 오르면 딜러들은 추가 매수에 나서야 하고, 가격이 하락하면 추가 매도에 나서게 된다. 즉 7만5000달러는 단순한 저항선이 아니라 변동성이 폭발할 수 있는 '분출 지점'에 가깝다.

반대로 하방에서는 6만2000달러에 약 3억3000만 달러 규모의 풋(매도)옵션이 몰려 있어 주요 방어선 역할을 하고 있다.

그 사이 7만1000달러는 '맥스 페인(max pain)' 구간으로 꼽힌다. 이는 가장 많은 옵션 계약이 가치 없이 만료되는 가격대로, 만기일이 가까워질수록 가격을 끌어당기는 자석처럼 작용할 수 있다.

◆ 숏 스퀴즈냐 재조정이냐

현재 무기한 선물(perpetual futures)의 펀딩비는 여전히 마이너스를 유지하고 있다. 이는 시장에 숏 포지션이 계속 쌓이고 있음을 의미한다.

비트코인이 7만5000달러를 방어할 유지할 경우 약세론자들의 숏 포지션 청산이 발생하면서 강한 숏 스퀴즈로 이어질 가능성이 있다. 반대로 추가적인 이란 관련 악재 속에 7만3000달러 아래로 밀릴 경우 현재의 '낙폭 축소' 논리는 흔들릴 수 있다.

트레이더들은 미국 10년물 국채금리가 4.27% 부근을 유지한 채 달러 강세가 이어질지, 그리고 비트코인이 이날 뉴욕 정규장 개장 후에도 7만4000달러를 지켜낼 수 있을지를 주시하고 있다.

koinwon@newspim.com