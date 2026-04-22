[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 22일

AI 핵심 요약beta
- 국회 상임위가 10시 법제사법위 전체회의 등 개최한다.
- 의원실 세미나가 10시 조정훈 의원실 SNS 규제 모색 등 진행한다.
- 정청래 당대표가 9시40분 통영 욕지도 최고위원회의 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 국토교통위원회 국토법안소위원회 / 본관 529호
14:00 기후에너지환경노동위원회 기후에너지환경법안심사소위원회 / 본관 621호
15:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 627호
◆의원실 세미나
10:00 조정훈 의원실 등, 아동·청소년 SNS 규제추세에 따른 대응방안 모색 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 손솔 의원실, 예술 활동 증명, 현장의 언어로 묻다 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 남인순 의원실 등, 자궁경부암 조기 퇴치를 위한 국가검진 체계 전환 정책토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 서삼석 의원실 등, 제3회 농림수산식품 벤처투자 정책포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:30 한창민 의원실 등, 2026 대한민국노동이사 통합 대회 / 의원회관 대회의실
10:30 김현정 의원실, 디지털자산 범죄의 진화와 금융시장 대응 전략을 위한 학술 컨퍼런스 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 이훈기 의원실 등, K콘텐츠 산업 동반성장을 위한 정책방향과 과제 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 정준호 의원실, 공기업 혁신: KORAIL-SR 통합의 의의와 방향 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 조배숙 의원실 등, 국가가 종교단체를 해산할 수 있는가?: 종교단체 강제 해산법 저지 및 종교자유 수호를 위한 긴급 세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김태년 의원실, 균형성장 주요현안 당·정·청 정책간담회 / 본관 민주당 원내대표 회의실
14:00 백선희 의원실, 기후 위기가 정신건강 위기로, 우리는 어떤 대책을 준비해야하는가? / 본관 316호
14:00 김예지 의원실 등, 당사자 중심의 장애인 화장실 기준 마련을 위한 정책토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 김기웅 의원실 등, 류우익 서울대 명예교수 초청특강 ［판이 흔들릴 때］ / 의원회관 제9간담회의실
14:00 오세희 의원실 등, 소상공인의 미래 대응 AI와 디지털 전환 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이용우 의원실 등, 한국 이주노동제도 진단과 대안 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:30 김우영 의원실, 방송미디어통신위원회 시대 방송통신발전기금 제도개선 방안 / 의원회관 제1간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 고민정 의원, [학교급식노동자 폐암 피해 신고센터 운영 기자회견]
09:40 양지혜 부대변인, [광주 광산을 국회의원 보궐선거 출마선언 기자회견]
10:00 성일종 의원, [정치 현안 기자회견]
10:20 김승수 의원, [현안 기자회견]
11:20 최보윤 의원, [현안 기자회견]
11:40 박정현 의원, [국가직행정공제회법 발의 기자회견]
13:20 서명옥 의원, [코로나19 백신 진상규명 및 국가책임 촉구 기자회견]
14:00 양부남 의원, [가맹본부, 가맹점 사업자간 상생 방안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:40 경남 통영시 욕지도 선상 최고위원회의 / 욕지영동골드고속 선박 내
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!>경남 통영중앙전통시장 민생현장 방문 / 통영활어시장 입구
17:00 제8차 고위당정협의회 / 국무총리 서울공관
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 마을회관 현장 공약 발표 '강원이 올라갈 시간, 내 삶이 특별해지는 약속' / 양양 수산리어촌마을회관
11:00 양양 남애항 현장 방문 / 남애항
*송언석 원내대표
통상업무
◆조국혁신당
*조국 당대표
15:00 외식업 중앙회 평택지부 회장 및 대의원 간담회 / 평택 5로 114번길 58, 3층
17:00 삼성전자 평택캠퍼스 앞 퇴근 인사 / 고덕국제대로5, 헤리움비즈타워1차 사거리
18:00 삼성전자 평택캠퍼스 인근 상가 인사
*서왕진 원내대표
공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
10:00 독립유공자 이하전 지사 유해봉환식 / 서울현충원 현충관 앞 현충선양광장
14:00 조순자 구미시장 후보 출정식 / 경북 구미시 박정희 대통령 생가
19:30 MBN주최 더 나은 내일 콘서트 / 세종문화회관
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