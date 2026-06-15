한국예탁결제원 증권박물관, 주말 교육프로그램 시행

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 15일 부산 증권박물관에서 주말 교육프로그램을 진행한다고 밝혔다
- 7월 4일부터 8월 29일까지 매주 토요일 유아·초등학생 가족 대상 전시 연계 체험을 운영한다
- 세계 최초 주식회사·국채 등 활동지 미션으로 증권과 자본시장 기초 지식을 익히게 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원 증권박물관(부산관)은 주말 교육프로그램 '반가워! 증권이 만든 세상'을 진행한다고 밝혔다.
15일 한국예탁결제원에 따르면 해당 프로그램은 오는 7월 4일부터 8월 29일까지 매주 토요일 진행되며, 유아부터 초등학생 가족을 대상으로 한다.
프로그램은 평일 주간 시간대에 박물관 방문이 어려운 가족 단위 관람객에게 교육 참여 기회를 제공하기 위해 마련된 전시 연계 체험 프로그램이다.
증권박물관(부산관) 상설 전시 주제인 '증권이 만든 세상'을 전문 도슨트의 연령별 맞춤형 전시 해설과 함께 참여자가 직접 활동지를 완성하며 증권을 통해 경제에 대한 이해를 증진할 예정이다.
활동지에는 세계 최초의 주식회사 설립 배경 알아보기, 우리나라가 경제 개발을 위해 발행한 증권 찾아보기, 내 얼굴이 들어간 나만의 증권 만들어보기 등의 미션이 있으며, 이를 통해 자본시장의 기초 지식을 학습할 수 있다.
증권박물관(부산관)은 이날부터 홈페이지를 통해 참여자를 모집하며, 신청서 제출자 대상 선착순으로 교육 기회를 제공할 계획이다.
rkgml925@newspim.com