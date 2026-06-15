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외국인·기관 매수에 코스피 8500선 회복

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AI 핵심 요약

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  • 외국인·기관이 15일 동반 순매수에 나서며 코스피가 8500선을 회복했다.
  • 반도체·자동차·조선 등 시가총액 상위와 주요 업종이 일제히 강세를 보이며 코스닥도 동반 상승했다.
  • 미·이란 휴전 MOU 기대와 6월 FOMC 결과, 스페이스X 상장 이후 수급 변화 등이 향후 증시 변수로 지목됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자·SK하이닉스 강세…반도체 중심 대형주 상승
미·이란 휴전 기대 속 FOMC·외국인 수급이 변수

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 장중 8500선을 회복했다. 미국과 이란의 휴전 MOU 최종 체결 기대감이 이어지는 가운데 외국인과 기관이 동반 순매수에 나서며 지수 상승을 이끌고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 25분 기준 코스피는 전 거래일 대비 400.81포인트(4.93%) 오른 8524.43을 기록 중이다. 지수는 8526.12에 출발한 뒤 장중 8603.48까지 올랐다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 2470억원, 9522억원 순매수 중이다. 개인은 1조1789억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 전체 기준 4374억원 매수 우위다.

장 초반에는 코스피200 선물 강세로 유가증권시장 매수 사이드카도 발동됐다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 코스피200 선물 최근월물 가격이 기준가격 대비 5% 이상 상승한 뒤 1분간 지속되면서 매수 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가 효력이 정지됐다가 자동 해제됐다.

이번 사이드카는 올해 유가증권시장에서 26번째 발동 사례다. 올해 매수 사이드카는 14회, 매도 사이드카는 12회 발동됐다. 한국거래소는 발동 당시 프로그램매매 거래 규모가 561억원 순매수였다고 밝혔다.

시가총액 상위 종목은 대체로 강세다. 삼성전자는 전 거래일 대비 4.03% 오른 33만5500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 6.00% 상승한 227만9000원이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 402.50 포인트(4.95%) 상승하며 8526.12로, 코스닥은 전장 종가보다 19.14 포인트(1.86%) 상승하며 1048.19로 거래를 시작한 가운데 15일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 8.4원 하락한 1511.4원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

삼성전기는 10.97%, 현대차는 6.92%, 삼성물산은 14.12%, HD현대중공업은 8.00% 오르고 있다. 삼성전자우는 5.07%, 삼성생명 7.39%, LG에너지솔루션은 4.00% 상승 중이다.

업종별로는 반도체와반도체장비가 4.47% 오르고 있다. 은행은 6.92%, 자동차는 5.32%, 전자장비와기기는 9.32%, 조선은 6.69%, 전기장비는 7.68% 상승 중이다.

코스닥지수도 상승세를 보이고 있다. 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 5.71포인트(0.55%) 오른 1034.76을 기록하고 있다. 지수는 1048.19에 출발해 장중 1054.32까지 올랐으나 상승 폭을 일부 줄였다.

코스닥시장에서는 개인과 기관이 각각 5087억원, 205억원 순매수하고 있다. 외국인은 5173억원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 전체 기준 4600억원 매도 우위다.

코스피는 상승 종목이 711개, 하락 종목이 181개로 집계됐다. 코스닥에서는 상승 종목 937개, 하락 종목 723개를 기록하고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 이번 주 국내 증시가 미·이란 휴전 MOU 최종 체결 기대감, 6월 연방공개시장위원회(FOMC)와 일본은행(BOJ) 회의, 미국 5월 소매판매와 산업생산 등 주요 경제지표, 스페이스X 주가 및 수급 변화, 외국인의 국내 주식 순매수 지속 여부 등에 영향을 받을 것으로 전망했다.

한 연구원은 "미·이란 협상 최종 서명이 임박했기에 매크로상 주 후반 6월 FOMC가 증시 분위기를 좌우하는 메인 이벤트가 될 전망"이라고 밝혔다.

키움증권은 6월 FOMC에서 기준금리 동결은 기정사실화된 상태라며 점도표 변화와 연준 의장 기자회견이 더 중요하다고 봤다. 다만 연내 추가 금리 인상이나 대차대조표 조기 축소 등 공격적인 매파 결과가 나오지 않는 한 주식시장에 미치는 부정적 충격은 제한될 것으로 판단했다.

스페이스X 상장 이후 수급 변화도 변수로 제시했다. 한 연구원은 "스페이스X로의 자금 이동 가능성은 반도체와 인공지능(AI) 등 정보기술(IT) 업종의 펀더멘털과 무관한 수급 이슈인 만큼 추세적인 자금 이탈로 이어질 가능성은 낮다"고 분석했다. 다만 증시 전반의 수급 변동성을 일시적으로 확대할 수 있다고 봤다.

국내 증시에서는 외국인 수급이 주요 관심사로 꼽힌다. 한 연구원은 "외국인이 지난 금요일 코스피에서 25거래일 만에 순매수로 전환했다"며 "주중 FOMC와 미·이란 최종 협상 과정을 중립 이상으로 소화할 경우 외국인 순매수에 연속성이 부여될 가능성을 열어둘 필요가 있다"고 전했다.

dconnect@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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