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[개장시황] 미·이란 종전 기대에 삼전닉스 급등...매수 사이드카도 발동 

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 15일 장 초반 5% 급등하며 8500선을 회복했다.
  • 반도체 대형주와 시가총액 상위 종목이 일제히 강세를 보였다.
  • 미·이란 휴전 기대와 인플레이션 완화로 미국 증시가 상승하며 코스피 추가 상승 요인으로 작용했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 8500선·코스닥 1040선 회복
삼성전자·SK하이닉스 6%대↑, 삼성전기 9%대 급등
시총 상위 10개 종목 상승...달러/원 환율 1511.4원 출발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 15일 장 초반 8500선을 회복했다. 미국 증시가 미·이란 휴전 기대와 소비자 기대인플레이션 둔화에 상승한 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 강세를 보이고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 1분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 411.72포인트(5.07%) 오른 8535.34으로 거래를 시작했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 19.15포인트(1.86%) 상승한 1048.20을 기록 중이다.

장 초반 급등세에 유가증권시장에서는 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 코스피200 선물을 기초자산으로 하는 선물 중 직전 거래일 거래량이 가장 많은 최근월물 가격이 5% 이상 상승한 상태로 1분간 지속될 경우 발동된다. 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지되며 이후 자동 해제된다. 한국거래소에 따르면 지난 12일 기준 올해 유가증권시장 사이드카는 매도 12회, 매수 13회 등 총 25차례 발동됐다. 이날 매수 사이드카까지 포함하면 올해 들어 26번째, 매수 사이드카로는 14번째 발동이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 411.72 포인트(5.07%) 상승하며 8535.34로, 코스닥은 전장 종가보다 19.15 포인트(1.86%) 상승하며 1048.20으로 거래를 시작한 가운데 15일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 9.30원 하락한 1510.50원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

유가증권시장에서는 반도체 대형주가 강세다. 이날 삼성전자는 전 거래일 대비 2만1000원(6.51%) 오른 34만3500원에, SK하이닉스는 14만2000원(6.60%) 상승한 229만2000원을 기록 중이다.

반도체 관련 대형주도 동반 강세다. SK스퀘어는 7만8000원(5.74%) 오른 143만6000원, 삼성전자우는 1만2500원(6.04%) 상승한 21만9500원에 거래되고 있다. 삼성전기는 16만6000원(9.68%) 오른 188만원을 기록하며 시가총액 상위주 가운데 상승 폭이 컸다.

시가총액 상위 10개 종목은 모두 상승세다. 현대차(5.27%), LG에너지솔루션(2.88%), 삼성생명(5.19%), 삼성물산(8.22%), HD현대중공업(4.00%) 등도 오르고 있다.

상승률 상위 종목에는 아난티(10.61%), 태광(9.46%), SYTS(9.11%), 엔비알모션(8.99%), 동신건설(7.76%) 등이 이름을 올렸다. 만호제강(7.51%), 보성파워텍(7.26%), 와이지-원(7.16%), 성광벤드(7.15%), 대동기어(6.86%)도 강세다.

반면 일부 종목은 장 초반 큰 폭의 조정을 받고 있다. 가온전선은 전 거래일 대비 7만2000원(22.22%) 내린 25만2000원에 거래되고 있다. 마녀공장(-15.17%), 코아스(-15.07%), STX그린로지스(-14.35%), 지아이이노베이션(-14.11%), 바이젠셀(-13.92%) 등도 약세다.

간밤 미국 증시는 미-이란 휴전 기대와 인플레이션 우려 완화에 상승했다. 키움증권에 따르면 지난 금요일 미국 증시에서 다우존스산업평균지수는 0.7%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.5%, 나스닥종합지수는 0.3% 올랐다. 필라델피아 반도체지수도 1.5% 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 이번 주 코스피가 미-이란 휴전 양해각서(MOU) 최종 체결 기대감, 6월 연방공개시장위원회(FOMC), 일본은행(BOJ) 회의, 미국 5월 소매판매와 산업생산, 스페이스X 주가 및 수급 변화, 외국인의 국내 주식 순매수 지속 여부 등에 영향을 받을 것으로 전망했다. 주간 코스피 예상 범위는 7800~8700포인트로 제시했다.

대신증권은 미국과 이란 간 평화 협상 타결이 유가와 채권금리, 달러화, 달러/원 환율 안정 요인으로 작용할 수 있다고 봤다. 다만 6월 FOMC를 앞두고 점도표 변화와 케빈 워시 신임 연준 의장의 기자회견이 시장의 해석을 좌우할 수 있다고 진단했다.

유진투자증권은 국내 증시 변동성이 높아진 배경으로 일부 대형주 중심의 가파른 상승과 통화정책 변화 가능성을 지목했다. 허재환 유진투자증권 연구원은 높은 변동성이 외국인 등 장기 투자자 수급에 부담이 될 수 있다면서도, 반도체와 하드웨어 등 주도 업종을 유지하거나 전력기기·조선 등 산업재 비중을 늘리는 전략을 대안으로 제시했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 8.4원 내린 1511.4원에 개장했다.

dconnect@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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