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[특징주] 종전 기대감에 SK하이닉스 레버리지 ETF 급등

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  • 15일 SK하이닉스 연동 ETF가 급등했다.
  • 미·이란 종전 기대와 반도체주 강세가 배경이다.
  • SK하이닉스 주가도 6.88% 올라 거래됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품 14~15%대 상승
KODEX·TIGER 거래대금 각각 6666억·3684억원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 15일 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 장중 급등하고 있다. 미국과 이란 간 종전 기대감으로 위험자산 선호가 회복된 가운데 반도체주 강세가 이어지면서 SK하이닉스에 연동되는 레버리지 상품으로 매수세가 몰리는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 12분 기준 RISE SK하이닉스단일종목레버리지는 전 거래일 대비 3205원(15.91%) 오른 2만3345원에 거래되고 있다. 같은 시각 거래량은 15만8560주, 거래대금은 36억6700만원이다.

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목 레버리지 상품은 전 거래일 대비 2990원(15.14%) 상승한 2만2740원을 기록 중이다. SOL SK하이닉스단일종목레버리지는 2955원(14.74%) 오른 2만3000원에 거래되고 있다.

SK하이닉스. [사진 = 뉴스핌DB]

거래대금 상위 상품도 일제히 두 자릿수 상승률을 나타내고 있다. TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 전 거래일 대비 2985원(14.68%) 오른 2만3320원에 거래 중이다. 거래량은 1588만4374주, 거래대금은 3684억5800만원이다.

KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 3510원(14.67%) 상승한 2만7430원을 기록하고 있다. 같은 시각 거래량은 2444만328주, 거래대금은 6666억4200만원으로 집계됐다. 운용자산은 3조110억원이다.

이밖에 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지는 3050원(14.17%) 오른 2만4575원, ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 2860원(14.10%) 상승한 2만3140원에 거래되고 있다.

이날 레버리지 ETF 강세는 종전 기대감과 반도체주 상승이 맞물린 영향으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상이 타결됐다고 밝히면서 중동발 지정학적 리스크 완화 기대가 커졌다. 시장에서는 호르무즈 해협 개방과 해상 봉쇄 해제 가능성이 유가와 환율 부담을 낮추고 국내 증시 투자심리를 개선할 수 있다는 관측이 나온다.

현대차증권은 종전 합의가 유가 하향 안정과 달러화 약세로 이어질 경우 코스피를 비롯한 신흥국 자산에 우호적으로 작용할 수 있다고 분석했다. 3월 이후 미국과 이란 간 전쟁이 본격화되면서 원·달러 환율 상승과 함께 외국인 매도세가 확대됐지만, 지정학적 리스크 완화로 유가와 달러 부담이 낮아질 경우 외국인 수급이 돌아설 수 있다는 판단이다.

특히 외국인 매도세가 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주에 집중됐던 만큼, 종전 기대감에 따른 포지션 복원도 반도체 업종을 중심으로 나타날 가능성을 제기했다.

김재승 현대차증권 연구원은 "최근 매도세는 AI 반도체 사이클에 대한 우려 보다는 미국과 이란간 전쟁으로 인해 유가가 급등하고 달러화가 강세를 보이면서 글로벌 증시에서 아웃퍼폼한 고베타인 반도체 포지션을 축소한 것으로 판단한다"며 "6월 주요 매크로 이밴트가 마무리되고, 7월 이후 실적시즌에 돌입하면서 긍정적인 실적이 이어진다면 외국인의 귀환은 반도체 업종을 중심으로 나타날 것으로 전망한다"고 전했다.

한편 이날 SK하이닉스 주가도 강세를 보이고 있다. 오전 10시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일 대비 14만8000원(6.88%) 오른 229만8000원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 228만3000원에 출발한 뒤 장중 232만2000원까지 올랐고, 같은 시각 거래량은 137만2125주, 거래대금은 3조1535억5800만원을 기록했다.

dconnect@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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