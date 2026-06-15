전남광주통합특별시 출범 앞두고 민원서비스 일시 중단…행안부 "서류 미리 발급" 당부

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 전남광주통합특별시 출범에 따른 정보시스템 통합 작업으로 주민등록 등·초본 발급 등 일부 민원 서비스가 일시 중단된다. 행정안전부는 필요한 민원서류를 미리 발급받아 줄 것을 당부했다.

행정안전부는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 통합 정보시스템 데이터 전환 작업을 진행함에 따라 일부 민원 서비스가 주말과 야간 시간대에 제한된다고 15일 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 조치는 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 시행에 따라 기존 전라남도와 광주광역시가 통합특별시로 출범하면서 양 지방정부가 운영하던 495개 행정시스템을 안정적으로 통합하기 위해 추진된다.

행안부는 국민 불편을 최소화하기 위해 이용량이 적은 주말과 야간 시간을 활용해 단계적으로 서비스를 중단한다.

우선 6월 27~28일에는 건축물대장 발급과 지방세 납부 등 일부 민원 서비스가 중단된다. 이어 6월 30일 오후 6시부터 7월 1일 오전 9시까지는 주민등록 등·초본 발급, 토지대장 발급, 납세증명서 발급 등 78개 시스템의 대민 서비스가 일시 중단된다.

중단 대상에는 위택스, 지방재정 보조금 시스템, 국고보조금통합관리시스템, 건축물대장 발급 시스템, 수도요금 조회 서비스 등이 포함된다.

행안부는 이번 서비스 제한이 전국 관공서와 온라인 민원 창구 전반에 적용된다고 설명했다. 다만 주민등록 등·초본 발급은 전라남도와 광주광역시에 주소지를 둔 주민에 한해 제한된다.

예를 들어 전남 여수시에 주소를 둔 주민이 타 지역에서 주민등록등본을 발급받으려 할 경우 서비스 이용이 제한될 수 있다.

행안부는 국민들이 사전에 대비할 수 있도록 지난 15일부터 정부24를 통해 서비스 중단 내용을 안내하고 있으며, 케이블TV 자막방송과 사회관계망서비스(SNS), 기관 소식지 등을 통해서도 관련 정보를 적극 홍보하고 있다.

행안부 관계자는 "평소 이용하는 서비스의 중단 여부를 사전에 확인하고 필요한 민원서류는 미리 발급받아 달라"고 당부했다.

abc123@newspim.com