강득구, 與 광주 최고위서 정청래 겨냥 "당원은 영원하지만 당권은 짧다"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 지도부가 12일 정청래 대표 책임론을 두고 현장 회의에서 충돌했다
- 강득구 최고위원은 6·3 지방선거 패배를 거론하며 정 대표 발언을 비판하고 책임론을 강조했다
- 문정복 최고위원은 평가가 분열로 가선 안 된다며 당 흔들기를 경계하고 단합을 우선해야 한다고 했다
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문정복 최고위원 "당원 선택에 앞서 당 방향 정하려는 행동 안돼"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 지도부가 6·3 지방선거 이후 열린 첫 현장 최고위원회의에서 정청래 대표의 책임론을 두고 공개 충돌했다.
친명(친이재명)계 강득구 최고위원은 12일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 "국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다. 우린 이 사실을 결코 잊어선 안 된다"고 말했다.
이는 최근 정 대표의 "정권은 짧고 국민은 영원하다"는 발언을 겨냥한 것으로 풀이된다. 해당 발언이 이재명 대통령을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 제기되면서 당내에서는 반발 기류가 커지고 있다.
강 최고위원은 "정치는 정치인이 하지만 평가와 판단 그리고 심판은 국민의 몫이라는 진리 또한 늘 가슴에 새겨야 한다"며 "정치는 역사의 도구, 시대의 도구 그리고 국민의 도구일 뿐이다. 6.3 지방선거에서 우리 국민의 민주당에 대한 부분은 엄중한 경고였다"고 말했다.
그는 "선거 이후 당을 걱정하고 염려하는 목소리가 곳곳에서 나오고 있다. 그 목소리를 외면해서는 안 된다"며 "불편한 목소리를 회피해서도 안 되고, 비판을 공격으로 받아들여서도 안 된다. 끝까지 듣고, 끝까지 책임지는 정당이 되어야 한다"며 정 대표의 책임론을 강조했다.
황명선 최고위원은 "이번 6.3 지방선거는 승리하지 못했다. 당 대표를 포함한 지도부 모두가 부족했다"며 전당대회에 출마하지 않겠다고 밝혔다.
황 최고위원은 "이것이 당원들에 대한 도리"라며 "우리 지도부의 책임 있는 자세를 촉구한다"고 말했다.
그러자 친청(친정청래)계 문정복 최고위원은 "선거가 끝나면 평가는 필요하다"면서도 "그러나 평가가 분열의 언어가 돼선 안 된다. 선거 결과를 이유로 당을 흔들고 당원들의 선택보다 앞서 당의 방향을 정하려는 듯한 말과 행동은 결코 민주당스럽지 않다"며 반발했다.
문 최고위원은 "당을 향한 걱정은 분열의 말이 아니라 비전으로 해야 한다. 당의 단합이 먼저"라며 "민주당은 계파의 당이 아니다"라고 주장했다.
jeongwon1026@newspim.com