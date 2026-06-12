행정통합 앞두고 '광주~전남 광역철도 구축' 시급한 과제

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광주시의회 정책토론회 "60분 생활권 구축, 규모 경제"

제5차 국가철도망계획 반영 목표 '10년 플랜' 가동해야

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주와 전남 동·서부권을 광역철도 교통망으로 연결해 하나의 생활권으로 조성해야 한다는 제안이 나왔다.

행정통합 효과를 극대화하기 위해선 '60분 생활권'을 구축해 규모의 경제를 실현해야 한다는 것이다.

광역교통망 구축과 추진과제 토론회. [사진=광주시의회] 2026.06.12 bless4ya@newspim.com

광주시의회는 12일 예산결산특별위원회 회의실에서 '전남·광주 통합특별시 광역교통망 구축과 추진과제 정책토론회'를 개최했다고 밝혔다.

임미란 광주시의원이 좌장으로, 조진상 동신대학교 명예교수가 발제를 맡았다.

조 교수는 "통합 청사는 광주권, 전남 동·서부권으로 나뉘고 산업과 기능도 분리 배치를 원칙으로 삼고 있다"고 설명했다.

그는 "행정통합을 통한 규모의 경제를 구축하기 위해선 주요 도시 간 광역철도 교통망이 연결돼야 한다"고 강조했다.

광역철도는 지자체가 운영 주체이며 코레일의 국가철도에 비해 요금이 저렴하고 운행 횟수도 많다.

현재 건설이 시급한 광역철도 노선으로 광주~목포, 광주~광양만권을 꼽았으며 각각 소요 예산은 5000억원, 6000억원이다.

기존의 호남선(광주~나주~목포)과 전라선(순천~여수)을 활용한다는 전제로 상정한 사업비다. 개통 시기는 10년 내에 가능할 것으로 전망했다.

조 교수는 "올해 하반기 결정 예정인 제5차 국가철도망계획에 해당 구간을 추가 신청해야 한다"며 "목포권과 광양만권의 주요 도시가 광역교통특별법상 '대도시권으로 지정돼야해 시행령 개정이 필요하다"고 당부했다.

이에 대해 광주시 관계자는 "국가철도망계획 신청 기간이 이미 지난 것으로 알고 있으나 민형배 당선인의 인수위 업무보고 자리에서도 추진 의지를 보인 만큼 다각도로 방안을 검토 중이다"고 말했다.

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