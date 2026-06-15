원화 약세…5월 외국인 주식자금 318억 달러 순유출

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미 연준 긴축 우려에 강달러…달러/원 환율 1528.9원

WGBI 자금 유입에 채권자금 56.8억 달러 순유입

외평채 CDS 25bp…대외차입 여건 양호

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 중동 지역의 지정학적 불확실성이 이어지는 가운데 글로벌 금융시장의 투자심리는 견조한 흐름을 유지한 것으로 나타났다. 다만 미 달러화 강세 영향으로 달러/원 환율은 1520원대까지 상승했고, 외국인의 국내 증권투자자금 유출 규모도 확대됐다.

한국은행이 15일 발표한 '2026년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 최근 국제금융시장은 고유가 우려와 중동 불확실성 속에서도 주요 경제지표 호조와 견조한 기업 실적 등에 힘입어 양호한 투자심리를 이어갔다.

국제금융시장에서는 주요국 간 흐름이 엇갈렸다. 미국 10년물 국채금리는 고용지표가 시장 예상을 크게 웃돌면서 상승 압력을 받았고, 일본 역시 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 기대가 확산되며 오름세를 나타냈다. 반면 영국은 물가 지표가 예상치를 밑돌며 하락했다.

주가 역시 국가별로 차별화된 모습을 보였다. 미국은 기업 실적 호조 기대감이 지속되며 올랐고, 일본도 양호한 경제지표에 힘입어 강세를 나타냈다. 반면 독일은 중동 불확실성 장기화에 따른 실적 둔화 우려 등으로 하락했다.

외환시장에서는 미 달러화의 강세가 두드러졌다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러화지수(DXY)는 인플레이션 재점화 우려에 따른 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대 확대로 4월 말 98.1에서 이달 11일 99.9로 1.8% 상승했다.

강달러 기조에 외국인의 국내 주식 순매도세까지 겹치면서 원화는 약세를 나타냈다. 달러/원 환율은 4월 말 1483.3원에서 5월 말 1507.9원으로 오른 뒤 이달 11일 1528.9원까지 상승했다.

다만 외환당국의 시장안정 메시지와 국민연금의 선물환 매도 소식 등이 유입되면서 환율 상승 폭은 일부 제한됐다. 이에 따라 달러/원 환율의 전일 대비 일평균 변동률은 4월 0.59%에서 5월 0.45%로 낮아졌다.

달러/원 스왑레이트(3개월)는 내외금리차 역전폭 축소와 양호한 외화유동성 등의 영향으로 4월 말 -1.08%에서 이달 11일 -0.96%로 상승했다. 통화스왑금리(3년)도 국고채금리 상승에 연동돼 같은 기간 3.17%에서 3.41%로 올랐다.

국내 은행간 외환거래 규모도 증가했다. 외국환중개회사 경유 기준 5월 중 일평균 외환거래 규모는 562억1000만달러로 전월보다 70억4000만달러 늘었다. 현물환 거래는 262억달러, 외환스왑 거래는 246억6000만달러를 기록했다.

[자료=한국은행]

한편 5월 중 외국인의 국내 증권투자자금은 총 261억5000만달러 순유출을 기록하며 유출 규모가 확대됐다. 특히 국내 주가 상승에 따른 차익실현 매도와 포트폴리오 리밸런싱 수요가 겹치면서 주식자금은 318억3000만달러 순유출돼 전체 자금 유출을 주도했다. 반면 채권자금은 세계국채지수(WGBI) 추종 자금 유입과 시장금리 상승에 따른 저가 매수세 등에 힘입어 56억8000만달러 순유입됐다.

환율 상승과 자금 유출에도 대외 차입 여건은 안정적이었다. 단기 대외차입 가산금리는 만기 장기화 등의 영향으로 4월 19bp(1bp=0.01%포인트)에서 5월 24bp로 소폭 상승했으나, 중장기 가산금리는 44bp로 전월(45bp)과 비슷한 수준을 유지했다.

국가의 신용위험을 반영하는 외평채 CDS(신용부도스와프) 프리미엄은 4월 평균 31bp에서 5월 평균 25bp로 하락하며 안정적인 흐름을 이어갔다.

eoyn2@newspim.com