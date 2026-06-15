거래소, 상장사 내부자거래 알림서비스 'K-ITAS' 전면 개편

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"상장법인의 신규 가입 확대와 서비스 활용도 제고 기대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 상장법인 내부자 주식거래를 실시간에 가깝게 점검할 수 있도록 내부자거래 알림서비스(K-ITAS)를 전면 개편하고 새 시스템 가동에 들어갔다.

15일 한국거래소 시장감시위원회는 상장법인의 업무 편의성과 내부통제 효율성을 높이기 위해 K-ITAS를 전면 개편하고 이날부터 신규 시스템을 가동한다고 밝혔다. 상장법인은 내부자 자사주 매매내역을 보다 신속하게 파악해 불공정거래 사전 예방과 자율적 내부통제에 활용할 수 있게 된다.

[자료=한국거래소]

한국거래소에 따르면 K-ITAS는 상장법인 임직원과 주요주주, 특수관계인, 계열사 임직원, 공시대리인 관련자 등 내부자가 자사주를 거래할 경우 거래소가 해당 매매내역을 상장법인에 통보해 주는 서비스로 2018년 7월 첫 도입됐다.

거래 익일 오전 9시에 내부자 매매내역과 직위별 규제사항을 담은 알림 문자가 발송되며, 상장법인은 이를 토대로 내부자의 미공개정보 이용 여부 등을 점검한다.

이번 개편의 핵심은 '내부자 셀프 등록', '직위별 맞춤형 알림 강화', '계좌정보 입력 간소화' 등 사용자 중심 기능 강화다. 기존에는 상장법인 담당자가 내부자 정보를 취합해 일괄 등록해야 했지만, 앞으로는 내부자 본인이 거래소 홈페이지에 접속해 직접 정보를 입력·등록할 수 있다.

알림서비스도 고도화된다. 종전에는 상장법인 담당자에게만 매매 알림 문자가 발송됐으나, 이제는 실제 매매당사자인 내부자와 상장법인 담당자 모두에게 매매내역과 직위별 규제 안내가 함께 전송된다.

증권계좌 입력 절차도 간소화됐다. 그동안 내부자 등록 시 호가 전송용 12자리 계좌번호를 일일이 입력해야 했으나, 앞으로는 증권사 계좌번호만 입력하면 회원사 시스템과 연계를 통해 자동으로 12자리 호가 전송용 계좌번호로 변환된다.

개인정보동의서 역시 수기 작성 후 스캔본을 업로드하던 방식에서, 온라인에서 전산 양식으로 간편하게 작성·제출하는 방식으로 전환됐다.

서비스 이용도 꾸준히 늘고 있다. 2018년 7월 서비스 오픈 이후 가입 법인은 2020년 말 130사(내부자 2251명)에서 2022년 말 314사(5644명), 2024년 말 534사(1만209명)로 증가했고, 올해 5월 말 기준으로는 유가증권시장 130사, 코스닥 444사, 코넥스 41사 등 총 615사가 가입해 등록 내부자는 1만2640명에 달한다.

시가총액 상위 기업 중에서는 KB금융지주, 한화에어로스페이스, 신한금융지주, 하나금융지주, HMM, 메리츠금융지주 등이 K-ITAS를 활용하고 있다. 특히 에코프로, 메리츠금융지주, KB금융지주, 아모레퍼시픽은 등록 내부자 수가 많아 전사적 차원의 내부통제 체계 구축에 적극적인 것으로 나타났다.

신한금융지주와 기업은행의 경우 대표이사까지 자발적으로 내부자로 등록하는 등 경영진이 솔선수범해 투명경영 문화를 조성하고 있는 점도 눈에 띈다.

한국거래소는 이번 개편을 계기로 상장법인의 신규 가입이 더욱 늘고 서비스 활용도도 높아질 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 서비스 고도화와 홍보를 지속해 상장법인의 내부통제 체계 구축을 지원하고, 자본시장 불공정거래 예방 기반을 확대한다는 방침이다.

rkgml925@newspim.com