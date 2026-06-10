한국거래소, 부산 시니어 금융교육 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 10일 부산 어르신 금융교육 후원금 3000만원을 시니어금융교육협의회에 전달했다
- 올해 부산 노인복지관 이용 어르신 약 700명을 대상으로 디지털 금융교육을 지원할 예정이다
- 와이파이·잠금설정·QR·유튜브 등 실생활 스마트폰 기초교육을 새로 편성하고 교육 횟수를 3회로 확대했다
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노인복지관 어르신 약 700명 교육 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 10일 한국거래소 본사에서 부산지역 어르신의 디지털 금융역량 강화를 위한 금융교육 후원금 3000만원을 시니어금융교육협의회에 전달했다.
이날 전달식에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장, 이광태 시니어금융교육협의회 사무국장 등 관계자들이 참석했다.
한국거래소는 2019년부터 고령층의 디지털 정보격차 해소와 금융사기 예방을 위해 디지털 금융교육을 운영하고 있다. 올해는 부산지역 노인복지관 이용 어르신 약 700명을 대상으로 교육을 지원할 예정이다.
올해 교육은 참여자의 평균 연령이 점차 높아지는 점을 고려해 실생활 중심의 스마트폰 기초 교육을 새로 편성했다. 교육 내용에는 와이파이 연결, 스마트폰 잠금 설정, QR코드 활용, 유튜브 사용법 등이 포함된다.
교육 횟수도 기존 2회에서 3회로 확대한다.
정은보 한국거래소 이사장은 "디지털 기술이 일상과 금융 전반으로 빠르게 확산되는 가운데 어르신들이 변화하는 환경에 자신감을 갖고 적응할 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "앞으로도 부산지역 어르신들이 디지털 금융서비스를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com