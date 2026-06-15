인텔리안테크, 美 캘리포니아 제조시설 개소

게이트웨이 안테나·미군용 안테나 생산 전담

생산부터 검증·납품까지 현지서 일원화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인텔리안테크가 미국 캘리포니아에 대규모 제조·운영시설을 구축하고 북미 위성통신 시장 공략에 속도를 낸다. 저궤도(LEO) 위성망 확대에 따른 지상 인프라 수요 증가에 대응하는 동시에 미국 방산 시장 진출 기반도 강화한다는 전략이다.

15일 인텔리안테크는 이달 말 미국 캘리포니아주에 7만5000평방피트(약 6970㎡) 규모의 첨단 제조·운영시설을 공식 개소한다고 밝혔다.

이번 시설은 위성 지상 인프라의 핵심 장비인 최대 5.5m급 게이트웨이 안테나와 미군 공급용 안테나 생산을 전담하는 거점이다. 시설 내에는 대형 안테나 검증이 가능한 Near Field 챔버와 RF 챔버 등 통합 시험 설비도 구축됐다.

미국 캘리포니아 사업장 전경. [사진=인텔리안테크]

회사는 이번 시설 가동을 통해 기존 영업·고객지원 중심이었던 미국 법인을 생산과 검증, 납품까지 수행하는 북미 핵심 거점으로 확대한다. 현지에서 설계와 생산, 검증을 일원화함으로써 리드타임을 단축하고 공급망 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 글로벌 위성사업자들의 저궤도·중궤도 위성망 구축이 확대되면서 게이트웨이 안테나 수요가 증가하는 가운데, 주요 고객사가 밀집한 미국 현지에 생산기지를 확보했다는 점이 의미가 크다는 평가다.

미국 정부와 주요 위성통신 사업자들이 공급망 현지화를 요구하는 상황에서 이번 시설은 현지 대응 역량을 강화하는 역할도 맡게 된다. 생산부터 최종 검증까지 미국 내에서 수행할 수 있게 되면서 신규 수주 확대에도 도움이 될 것으로 회사는 기대하고 있다.

방산 사업 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 인텔리안테크는 이번 생산거점 구축을 통해 미국 정부 조달사업의 주요 조건인 'Buy American Act' 요건 충족 기반을 마련했다. 이를 바탕으로 미 국방부 조달 프로그램 참여와 장기 공급 계약 확대를 추진할 계획이다.

아울러 차세대 고용량 위성(HTS·VHTS)에 활용되는 Q/V 밴드와 E 밴드 검증 인프라도 구축했다. 회사는 이를 통해 차세대 위성통신 분야에서 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 대응력을 높인다는 방침이다.

성상엽 인텔리안테크 대표는 "이번 캘리포니아 시설 개소는 생산과 검증, 납품을 모두 수행하는 미국 현지 거점을 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "상업용 위성통신 시장과 방산 시장에서 성장 기반을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com