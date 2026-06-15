SK증권, 에스엠소프트랩과 AI 기반 차세대 금융플랫폼 구축 업무 협약 체결

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AI 기반 디지털 채널 개발 환경 혁신 본격화, 차세대 개발 플랫폼 구축 추진

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권이 인공지능(AI) 기반 차세대 금융플랫폼 구축에 나선다.

15일 SK증권은 지난 12일 증권업 최초로 에스엠소프트랩(구 한국소리마치)과 업무 협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

SK증권에 따르면 이번 협약으로 양사는 ▲SK증권의 AI 기반 개발플랫폼 환경 전환을 위한 GENIE(지니) 솔루션 도입 기술협력 ▲AI 플랫폼 확장을 위한 다양한 연구개발 등을 추진할 계획이다.

정준호 SK증권 대표이사(왼쪽에서 세 번째), 전용배 에스엠소프트랩 대표이사(왼쪽에서 네 번째) [사진=SK증권]

GENIE는 에스엠소프트랩이 자체 구축한 금융 AI 개발 플랫폼으로 서비스 화면부터 비즈니스 코드까지 AI가 생성한다. 기획 의도를 자연어 기반으로 입력하거나 원하는 화면 이미지를 업로드하면 서비스 화면과 비즈니스 코드가 함께 만들어진다.

또한 'One Source, Multi-Platform' 기반의 통합 개발 환경을 통해 단일 소스 코딩만으로 HTS, MTS, WEB 전 채널에 동일한 서비스를 신속하게 적용할 수 있다. 그동안 개발자가 채널별 화면을 개별 개발하던 과정에 AI를 활용함으로써, 보다 유연하고 신속한 개발이 가능해진다.

에스엠소프트랩은 국내 최초로 그래픽 기반 개발툴과 HTS를 개발해 증권사와 협업했고, 국내 및 해외 증권사의 채널 개발과 운영을 담당해 온 39년 차 증권업 개발 전문 기업이다.

전용배 에스엠소프트랩 대표이사는 "GENIE는 그동안 축적한 증권 개발 노하우와 생성형 AI를 결합한 결실"이라며 "AI 시대가 가져올 개발 방법의 재설계라는 과제에 부응하여 이번 협약을 통해 금융권의 AI 전환을 선도하는 핵심 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.

정준호 SK증권 대표이사는 "증권업 최초로 AI 금융 플랫폼 도입을 추진하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "GENIE 기반 차세대 AI 개발 플랫폼 구축을 통해 디지털 금융 서비스를 보다 신속하게 제공하고 SK증권의 AI 전환(AX)을 본격화하는 계기로 삼겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com