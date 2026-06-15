전남광주통합특별시 출범 보름 앞으로…행안부, 준비상황 전면 점검

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 정부가 통합 준비 상황 전반에 대한 최종 점검에 나섰다.

행정안전부는 15일 윤호중 장관 주재로 전남·광주와 관계기관이 참석한 가운데 '전남광주통합특별시 출범 준비 종합점검회의'를 개최했다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 15일 오전 정부세종청사에서 열린 전남·광주 통합특별시 출범준비 종합점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=행안부]

이날 회의에는 황기연 전라남도 행정부지사, 고광완 광주광역시 행정부시장, 국토교통부, 보건복지부, 국세청, 한국지역정보개발원 관계자 등이 참석해 통합특별시 출범 준비 현황을 점검했다.

이번 회의는 전국 최초의 통합특별시인 전남광주통합특별시가 차질 없이 출범할 수 있도록 행정·정보시스템·대민서비스 등 분야별 준비 상황을 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다.

참석자들은 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 관련 하위법령 제·개정 추진 현황과 시도정책협의체, 전남광주통합특별시준비위원회 운영 경과를 공유하고 자치법규, 조직·인사, 예산, 공인·공부 등 주요 분야의 통합 준비 상황을 논의했다.

특히, 우선정비대상 자치법규의 범위를 논의하고 통합특별시 출범일에 맞춰 개최되는 최초 임시회에서 일괄 정비하되, 추가 보완이 필요한 사항은 단계적으로 개선하기로 했다. 주민들이 쉽게 접하는 각종 안내표지판도 우선 정비 기준에 따라 신속히 정비할 방침이다.

정부는 이날 대민서비스와 직결된 정보시스템 통합 준비 상황도 집중 점검했다.

행안부는 주민등록, 세금, 복지 등 국민 생활과 밀접한 서비스가 출범일에 맞춰 안정적으로 운영될 수 있도록 점검하는 한편, 통합 과정에서 불가피하게 발생하는 서비스 중단은 휴일이나 야간 시간대에 실시해 국민 불편을 최소화하기로 했다.

또한 서비스 중단 시기와 대상 업무, 대체 이용 방법 등을 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 채널을 통해 사전에 충분히 안내할 계획이다.

아울러 7월 1일 출범 전후 발생할 수 있는 시스템 장애에 대비해 관계기관 합동 비상대응 계획을 마련하고, 실시간 모니터링 체계와 비상대응반도 운영하기로 했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "국민적 관심과 기대가 큰 만큼, 남은 15일 동안 준비 상황을 철저히 점검해 전남광주통합특별시가 성공적으로 출범할 수 있도록 뒷받침하겠다"며 "특히 대민서비스는 국민의 일상생활에 직접적인 영향을 미치는 만큼 국민 혼란과 불편이 없도록 사전에 충분히 안내하고 빈틈없이 준비해야 한다"고 당부했다.

abc123@newspim.com