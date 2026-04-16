노지 스마트농업 생산성 32%↑…정부, 2030년까지 30개 지구 확대

안동·괴산 시범단지 성과 확인

AI 기반 농업 확산·노동력 절감

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 노지 스마트농업 도입으로 생산성과 노동 효율이 동시에 개선된 것으로 나타났다. 정부는 이를 바탕으로 오는 2030년까지 스마트농업 거점을 30개 이상으로 확대해 농업 디지털 전환을 가속화한다는 방침이다.

농림축산식품부는 16일 충북 청주시 세종시티 오송호텔에서 '노지 스마트농업 성과공유회'를 열고 시범사업 성과와 향후 확산 방안을 논의했다. 행사에는 지방정부와 솔루션 기업, 생산자 단체, 관계기관, 학계 등 30여명이 참석했다.

이날 행사에는 안동·의성·괴산 시범사업단과 새팜·경농·긴트 등 기업이 참여해 기술 적용 성과와 보완 과제를 발표했다. 이어 올해 신규사업인 '노지 스마트농업 육성지구' 참여 5개 지역도 사업 계획을 공유하며 협력 방안을 논의했다.

노지 스마트농업 육성지구 사업체계 [자료=농림축산식품부] 2026.04.16 plum@newspim.com

성과 발표에서는 스마트농업 기술이 노지 재배의 한계를 보완하며 생산성 향상과 노동력 절감을 동시에 이끌었다는 점이 확인됐다. 괴산 콩 시범단지는 2020년 대비 10아르(a)당 생산량이 32% 증가했고, 안동 사과 단지는 자동관수 시스템 도입 이후 물 관리 시간이 43% 줄었다.

데이터 기반 스마트농업 확산 사업도 효과를 보였다. 자율주행 농기계 키트를 도입한 농가는 정밀 작업으로 재배 면적 활용도가 높아지면서 소득이 8.1% 증가하고 노동시간은 5.7% 감소했다. 자동관수와 컨설팅을 도입한 농가의 경우 특품 생산량이 12.8% 늘었다.

정부는 2022년부터 2025년까지 노지 농가 1523곳에 데이터 기반 기술을 보급했으며, 올해도 관련 예산을 투입해 현장 확산을 이어갈 계획이다. 다만 현장에서는 초기 투자 부담과 용수·통신 인프라 부족, AI 농기계 지원 확대 필요성 등이 과제로 제시됐다. 비용 대비 성과를 높이기 위한 정책 보완 요구도 나왔다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 "2030년까지 노지 스마트농업 육성지구를 30개 이상 조성해 지역 단위 스마트농업 거점을 구축하겠다"며 "농가 소득 증대와 물가 안정으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

스마트팜 '대전팜' [사진=뉴스핌DB] 2026.03.18

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