'경북도지사 출마' 오중기 "이철우 후보에 공개토론 제안"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"도민 앞에서 낱낱이 검증받아야"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 오중기 경북도지사 후보가 국민의힘 이철우 경북도지사 후보에게 공개 토론을 제안하며 정면 승부를 요구했다.

오 후보는 16일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이철우 나와라, 맞짱 토론하자"며 '1:1 공개 토론'을 제안했다.

'6.3지방선거' 경북도지사 선거에 출마한 더불어민주당 오중기 후보.[사진=오중기 예비후보]2026.04.16 nulcheon@newspim.com

오 후보는 "각종 의혹과 논란 등이 난무하는 후보로 인해 경북의 미래가 심각하게 우려되는 상황이다. 도민을 위해서라도 이제는 제대로 된 이야기를 해야 할 때"라고 직격탄을 날리고 "모든 의혹을 내려놓고 도민 앞에서 허심탄회하게 토론할 것을 이철우 후보에게 공식 제안한다"고 거듭 공개 토론을 촉구했다.

그러면서 오 후보는 "이번 토론은 단순히 상대를 공격하기 위한 자리가 아니다"며 "이 지사가 본인이 반성할 점이 있다면 그 자리에서 솔직하게 풀고 도민들에게 직접 해명할 수 있는 기회를 주겠다는 것"이라고 덧붙였다.

오중기 예비후보는 "이철우 후보 측의 응답 여부와 상관없이 끝까지 도민의 목소리를 대변해 검증의 고삐를 늦추지 않겠다"고 강조했다.

오 후보는 오는 18일 포항 지역을 시작으로 경북권 현장 행보와 함께 여론전을 이어간다는 전략이다.

nulcheon@newspim.com