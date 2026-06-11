hy, 프로바이오틱스 연구 신장 건강까지 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- hy가 11일 자체 개발 균주 HY7718의 장-신장축 연구 논문을 SCI급 국제학술지에 게재했다고 밝혔다.
- 만성 신장 질환 동물모델에서 HY7718 투여 시 신장 섬유화·혈관 및 대장 염증, 위장 기능 저하 등이 완화되는 효과가 관찰됐다.
- 장내 염증·불균형 관련 균총은 줄고 장내 환경 개선에 연관된 균총은 늘어 프로바이오틱스 기능성 근거를 확보했다고 밝혔다.
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기능성 프로바이오틱스 연구 확대…마이크로바이옴 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = hy가 자체 개발한 프로바이오틱스 균주 연구 범위를 장 건강에서 신장 건강 영역까지 넓히고 있다. 장내미생물과 신장 기능의 상호작용을 뜻하는 '장-신장축' 관련 연구 성과를 국제학술지에 게재하며 기능성 프로바이오틱스 개발 경쟁력을 강화하는 모습이다.
11일 hy는 프로바이오틱스 'HY7718'의 장-신장축 관련 연구 논문을 SCI급 국제학술지 IJMS에 게재했다고 밝혔다. 장-신장축은 장내미생물과 장내 환경이 신장 기능과 영향을 주고받는다는 개념으로, 최근 마이크로바이옴 분야의 주요 연구 주제로 주목받고 있다.
이번 논문은 만성 신장 질환을 유도한 동물 모델에서 HY7718이 장-신장축 관련 지표에 미치는 영향을 확인한 연구다. 연구진은 신장 섬유화, 혈관 염증 관련 유전자, 대장 조직 염증 반응, 위장관 기능 관련 지표, 장내미생물 조성 변화 등을 종합적으로 분석했다.
연구 결과 HY7718 투여군에서는 신장 섬유화와 혈관 염증 관련 유전자 발현이 감소하는 양상이 나타났다. 대장 조직에서도 염증성 사이토카인과 염증 신호 관련 유전자 발현이 줄었다. 만성 신장 질환 동물 모델에서 낮아진 위 운동 관련 유전자 발현과 소장 내 소화효소 활성은 HY7718 투여군에서 증가하는 방향으로 관찰됐다.
장내미생물 조성 변화도 확인됐다. HY7718 투여 후 염증 및 미생물 불균형과 관련된 균총은 감소한 반면, 장내 환경 개선과 연관될 수 있는 균총은 늘었다. 김주연 hy 신소재개발팀장은 "이번 연구는 HY7718의 신장 건강 관련 선행 연구를 장내미생물과 장-신장축 관점으로 확장한 성과"라며 "보유 균주를 기반으로 프로바이오틱스 기능성에 대한 과학적 근거를 축적해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com