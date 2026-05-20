hy, 서울시와 손잡고 아동급식카드 온라인 사용 확대

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서울시 추가 협약으로 이용 대상 3만7000명 규모 확대

발효유·샐러드·밀키트 220종 제공…상시 20% 할인 혜택

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = hy가 서울시와 손잡고 결식 우려 아동을 위한 온라인 복지 서비스를 확대한다. 기존 오프라인 중심이던 아동급식카드 사용처를 온라인까지 넓히며 복지 사각지대 해소에 나선다는 계획이다.

20일 hy는 지난 13일 서울시와 '결식 우려 아동의 급식카드 온라인 이용 확대'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 전했다. 지난해 경기도주식회사와 체결한 협약에 이어 두 번째 사례로, 이번 협약으로 서비스 이용 대상자는 총 3만7000명 규모로 확대된다.

hy가 서울시와 협력해 결식 우려 아동을 위한 아동급식카드 온라인 사용 지원을 확대한다. [사진=hy 제공]

hy는 오는 21일부터 자사몰 'hy프레딧' 내 아동급식 전용관을 운영한다. 서울시 꿈나무카드로 결제하면 상시 20% 할인 혜택을 제공하며, 주문 제품은 프레시 매니저가 직접 배송한다. 이용 품목은 발효유·우유·샐러드·밀키트 등 신선식품 220여종으로 성장기 아동의 영양 균형을 고려해 구성했다.

특히 비대면 주문 방식으로 매장 방문 부담을 줄이고 건강한 식사 선택권을 넓혔다는 점이 특징이다. 업계에서는 식품기업의 온라인 플랫폼과 물류망을 활용한 복지 서비스 모델이 확대되고 있다는 평가가 나온다.

최동일 hy 홍보부문장은 "아이들이 더욱 편리하고 건강하게 식사를 챙길 수 있도록 지원하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 온라인 플랫폼과 물류 네트워크를 활용해 지역사회 기여 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com