hy, 반려동물 플랫폼 '큐토펫' 출격…AI 건강관리로 펫시장 공략

사료·간식 넘어 진단·마이크로바이옴까지 '토탈 케어'

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = hy가 반려동물 토탈 케어 플랫폼 '큐토펫'을 론칭하며 펫 시장 공략에 나섰다. 국내 반려동물 가구 비율이 30% 수준까지 확대된 가운데, 단순 유통을 넘어 건강관리까지 아우르는 플랫폼 전략으로 차별화를 시도한다.

20일 hy에 따르면 큐토펫은 프리미엄 사료 중심의 상품 라인업과 AI 기반 건강관리 서비스를 결합한 것이 특징이다. 글로벌 사료 브랜드 '애니몬다'와 수의사 얀 폴이 론칭한 '닥터폴' 제품을 앞세워 초기 시장을 공략하고, 기존 hy 펫 브랜드를 활용한 간식과 보조사료도 함께 운영한다. 펫밀크 제품에는 프로바이오틱스와 프리바이오틱스를 적용해 기능성을 강화했다.

hy, 반려동물 토탈 케어 플랫폼 '큐토펫' 론칭. [사진=hy제공]

핵심 경쟁력은 케어 서비스다. 반려동물 사진을 업로드하면 슬개골 질환 등 주요 건강 상태를 분석하는 AI 진단 기능을 제공한다. 여기에 분변 키트를 활용한 마이크로바이옴 분석을 통해 장 건강뿐 아니라 관절염, 피부염 등 7종 질환 가능성까지 예측할 수 있다.

hy는 향후 수의사 상담 기능 도입과 라이프스타일 용품 확대를 통해 플랫폼 경쟁력을 강화할 계획이다. 상품 판매를 넘어 건강관리 데이터를 기반으로 한 통합 서비스로 확장해 펫 시장 내 입지를 넓힌다는 전략이다.

mkyo@newspim.com