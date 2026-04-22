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2026.04.22 (수)
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뉴욕증시, 중동 긴장 재고조에 일제히 하락 마감

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AI 핵심 요약

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  • 미국 뉴욕증시 주요 지수가 21일 중동 전쟁 우려로 하락 마감했다.
  • 다우 0.59% 내린 4만9149, S&P 0.63% 밀린 7064 기록했다.
  • 이란 협상 불투명과 유가 상승 속 기업 실적 호조에도 반등 실패했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미-이란 2차 협상 '안갯속'
이스라엘-헤즈볼라도 교전
유나이티드 헬스, 실적 호조에 7% 급등

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 21일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 장 초반 견조한 기업 실적과 미국과 이란의 협상 기대로 상승 출발했지만 중동 전쟁을 둘러싼 우려가 재고조되면서 상승분을 모두 반납했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 293.18포인트(0.59%) 내린 4만9149.38에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 45.13포인트(0.63%) 밀린 7064.01을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 144.43포인트(0.59%) 하락한 2만4259.96으로 집계됐다.

휴전 종료를 하루 앞두고 미국과 이란의 2차 협상은 여전히 불투명한 상황이다. 뉴욕타임스(NYT)는 협상단을 이끌 예정이었던 JD 밴스 미국 부통령의 파키스탄행이 보류됐다고 보도했다. 미국 측은 미국이 제시한 조건에 이란이 응답하지 않았다며 밴스 부통령이 협상을 위해 떠나지 않은 이유를 설명했다.

이스라엘과 레바논의 휴전에도 균열이 생기고 있다. 이날 이스라엘인 헤즈볼라가 로켓을 발사해 이스라엘군도 이에 대응했다고 밝혔다. 헤즈볼라는 이스라엘이 휴전 조건을 위반해 로켓을 발사했다고 설명했다. 양측의 교전은 미국 중재의 이스라엘과 레바논의 협상을 이틀 앞두고 이뤄졌다.

글로벌트 인베스트먼츠의 토머스 마틴 수석 포트폴리오 매니저는 "이란 문제의 해결 경로가 어떻게 될지가 핵심 변수"라며 "이란 문제가 없다면 기업 실적 기대치가 매우 좋고 경제도 괜찮은 상황"이라고 말했다. 그는 "이란이 와일드카드인데 아무도 모르는 상황에서 사람들이 괜찮을 것이라고 생각한다는 게 나를 당혹스럽게 한다"고 말했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 2.52달러(2.8%) 상승한 92.13달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 3.00달러(3.1%) 오른 98.48달러를 기록했다.

기업 실적과 인공지능(AI) 투자 소식은 투자 심리를 지지했다. LSEG 데이터에 따르면 1분기 S&P 500 기업들의 순이익 증가율 전망치는 약 14%에 달한다. JP모간은 AI와 기술 주도 실적을 근거로 S&P 500 연말 목표치를 상향 조정했다. 아마존은 AI 기업 앤스로픽에 최대 250억 달러를 투자한다고 밝혀 대형 기술주들의 AI 투자 의지를 재확인시켰으며 아마존 주가는 1.2% 올랐다.

유나이티드헬스는 연간 이익 전망치를 상향 조정하고 1분기 실적이 월가 예상치를 웃돌면서 7.01% 급등해 다우지수를 끌어올렸다. 반면 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 후임으로 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장이 선임된다고 발표한 애플 주가는 2.52% 하락했다.

트럼프 대통령의 연준 의장 지명자인 케빈 워시의 상원 인준 청문회도 시장의 관심을 끌었다. 워시 지명자는 청문회에서 인플레이션 제어를 위한 새로운 프레임워크 도입과 대외 소통 방식 전면 개편을 포함한 연준의 체제 변경을 촉구했다.

네이션와이드의 마크 해켓 수석 시장 전략가는 "그의 이전 발언에 기반해 연준이 어떤 방향으로 갈 지에 대해 불확실성이 있었고 이것이 이달 들어 9%의 랠리에 따른 피로감과 실적 시즌의 불확실성과 겹치면서 주식시장에 일시적 멈춤을 만들어냈다"고 분석했다.

한편 이날 상무부가 발표한 3월 소매판매는 전월 대비 1.7% 증가해 3년 만의 최대 상승폭을 기록했다. 이란 전쟁으로 유가가 오르면서 주유소 매출이 사상 최대 폭으로 급증한 영향이 컸다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고상업거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 7.79% 오른 20.34를 기록했다.

mj72284@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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