농심, 성수에 국내 첫 '신라면 분식'…40년 브랜드 팬덤 키운다

페루·베트남·일본·미국 이어 국내 첫 매장…11월 말까지 운영

갓 만든 라면 판매부터 맞춤형 패키지 제작까지 체험 콘텐츠 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 신라면 40주년을 맞아 서울 성수동에 국내 첫 '신라면 분식'을 연다. 글로벌 주요 국가에서 운영해 온 브랜드 체험 공간을 국내 트렌드 중심지에 선보이며 젊은 소비자와 외국인 관광객을 대상으로 신라면의 브랜드 경험을 확대한다.

11일 농심은 오는 16일 서울 성동구 성수동 스테이지 엑스 성수 52에 신라면 분식을 정식 오픈하고 11월 말까지 약 6개월간 운영한다고 밝혔다. 신라면 분식은 페루, 베트남, 일본, 미국에 이어 국내에서 처음 선보이는 매장이다.

농심 성수동 신라면 분식 외관 이미지. [사진=농심 제공]

성수동 신라면 분식은 1·2층 합산 총면적 약 120평 규모로 조성됐다. 농심은 이번 매장을 단순 팝업스토어가 아닌 신라면 브랜드의 글로벌 팬덤 확장을 위한 '안테나숍'으로 운영한다는 방침이다. 방문객 반응과 소비자 데이터를 신제품 개발 및 마케팅에 활용해 브랜드 경쟁력을 높인다는 구상이다.

매장 외관은 신라면을 상징하는 붉은색을 바탕으로 라면 생산 공정을 형상화한 전광판과 조형물 등으로 꾸며졌다. 1층 판매존에서는 매주 공장에서 직송된 신라면, 안성탕면, 너구리 등 '갓 만든 라면'을 판매하고, 방문객이 직접 만드는 굿즈와 신라면 스페셜에디션 세트, 티셔츠, 우산 등 기획 상품도 선보인다.

2층 체험존에서는 방문객이 면과 스프, 별첨 등 총 17개 선택지를 조합하고 본인 사진을 패키지에 반영한 '나만의 라면'을 만들 수 있다. 농심 연구원 개발 메뉴와 SNS 인기 레시피를 정식 요리로 제공하는 'SHIN 키친', 국내 농심 라면과 수출 전용 제품을 즉석 조리해 먹는 'SHIN 월드'도 운영된다. 농심 관계자는 "성수동을 찾는 젊은 세대와 외국인 관광객에게 신라면의 브랜드 가치를 전달하고, 현장 의견을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com