농심, 신라면 영화로 띄운다…전주국제영화제서 콘텐츠 확장

단편영화 상영·체험형 팝업 동시 운영…K-푸드·K-컬처 시너지 강화

'농심신라면상' 시상도 지속…차세대 감독 지원 통한 문화 협업 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 전주국제영화제와 협업해 신라면을 소재로 한 단편영화를 선보이며 K-푸드와 K-컬처의 결합을 강화한다.

22일 농심은 신라면 출시 40주년을 맞아 영화 상영 협약을 체결하고 관련 콘텐츠를 영화제 관객들에게 공개한다고 밝혔다.

농심이 지난 21일, 서울 동작구 농심 본사에서 전주국제영화제 조직위원회와 '신라면 40주년 기념 영화 상영 협약식'을 가졌다. 사진 왼쪽부터 김태엽 감독, 민성욱 전주국제영화제 공동집행위원장, 조용철 농심 대표이사, 정준호 공동집행위원장, 최영갑 농심 면마케팅실장, 오세연 감독. [사진=농심 제공]

이번 협약을 통해 농심은 신라면을 주제로 제작한 단편영화 2편을 상영한다. 오세연 감독의 <라면이 뿔기 전에>와 김태엽 감독의 <라면이 떨어지면>으로, 신라면이 오랜 시간 국민의 일상과 함께해 온 상징적 브랜드라는 메시지를 담았다. 작품은 5월 2일과 3일 CGV 전주고사점, 5일 메가박스 전주객사점에서 총 3회 상영될 예정이다.

농심은 영화 상영과 함께 체험형 마케팅도 강화한다. 영화제 기간 전주시 영화의 거리에는 팝업스토어 'SHIN RAMYUN STUDIO'를 운영해 관람객들이 직접 면과 스프, 토핑을 조합하는 '나만의 신라면 만들기' 체험을 제공한다. 브랜드 경험을 콘텐츠와 연계해 확장하려는 전략으로 풀이된다.

문화예술 후원도 이어가고 있다. 농심은 2024년부터 전주국제영화제 후원을 지속하며 한국 경쟁 부문 감독을 대상으로 '농심신라면상'을 시상하고 있다. 글로벌 브랜드로 성장한 신라면처럼 차세대 감독들의 성장을 지원하겠다는 취지다.

농심 관계자는 "신라면 40주년을 맞아 영화 상영이라는 새로운 시도를 통해 관람객들에게 의미 있는 경험을 제공하고자 한다"며 "K-푸드 대표 기업으로서 문화예술과의 협업을 확대해 한국 문화의 저력을 알리는 데 기여할 것"이라고 밝혔다. 한편 제27회 전주국제영화제는 4월 29일부터 5월 8일까지 전주 일대에서 열리며, 54개국 237편의 영화가 상영될 예정이다.

mkyo@newspim.com