LG화학, 유트로핀 15년 연구 데이터 공개…"효능 지속 확인"

LGS 심포지엄 개최

의료진 대상 연구결과 공유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학은 소아내분비 전문의를 대상으로 제21회 LGS(LG Growth Study) 심포지엄을 개최하고, 국내 저신장증 환아를 대상으로 한 성장호르몬 치료제 '유트로핀'의 장기 관찰연구 중간 분석 결과와 신제품 '유트로핀에코펜48' 출시 내용을 소개했다고 11일 밝혔다.

LG화학은 2012년부터 2035년까지 약 1만명의 국내 소아를 대상으로 성장호르몬 치료제 유트로핀의 장기 투약 데이터를 확보하기 위한 LGS 연구를 진행하고 있다. 지난해 말 기준 등록 환아 수는 8000여 명에 달한다.

서울아산병원 김자혜 교수가 LGS 심포지엄 발표를 진행하고 있다. [사진=LG화학]

회사는 국내 최장 기간, 최대 규모의 실제 임상 근거(Real-World Evidence) 데이터를 바탕으로 저신장증 연구 활성화에 기여한다는 계획이다. 현재 LGS 데이터를 활용해 국내 의료진이 발표한 누적 논문 수는 23편이다.

이번 심포지엄에서는 서울대학교병원 이영아 교수와 서울아산병원 김자혜 교수가 각각 연구 13년간의 장기 안전성 및 유효성 분석 결과와 성장호르몬결핍증, 특발성저신장증 치료 접근법에 대해 발표했다.

이 교수는 2012년부터 2025년까지 수집된 LGS 안전성 데이터의 중간 분석 결과를 소개하며, 중대한 약물이상반응(SADR) 발생률이 0.2%로 낮게 관찰됐고 전반적인 안전성 지표도 양호하게 유지됐다고 설명했다.

효능 측면에서는 투약 후 4년간의 신장 표준편차 변화 분석 결과 모든 저신장증 적응증에서 지속적인 개선이 확인됐다. 신장 표준인 0에 가까워질수록 치료 효과가 높다는 의미로, 성장호르몬결핍증 환자군은 -2.3에서 -0.8로, 특발성저신장증 환자군은 -2.3에서 -1.0으로 개선됐다. 특히 사춘기 이전에 치료를 시작한 환자군에서 상대적으로 높은 개선 경향이 나타났다.

김 교수는 성장호르몬결핍증과 특발성저신장증 환자를 대상으로 한 7년간의 장기 노출 하위분석 결과를 발표했다. 분석 결과 갑상선 기능과 혈당 등 내분비·대사 지표가 안정적으로 유지된 것으로 확인됐다. 또한 국내 환아들의 장기 성장 반응은 해외 주요 장기 관찰연구 결과와 전반적으로 유사한 경향을 보였다고 설명했다.

손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 "우리나라 저신장증 환아에 대한 장기 연구 데이터 부족 문제를 개선하기 위해 시작한 LGS 연구가 어느덧 15년 차를 맞았다"며 "국내 저신장증 치료의 나침반 역할을 할 LGS 연구가 아이들의 꿈을 키우는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이번 심포지엄에서는 신제품 '유트로핀에코펜48'의 제품 특성과 설계 요소를 소개하는 별도 공간도 마련됐다.

소진언 LG화학 연구개발부문장은 "에코펜은 단순한 디바이스 개선을 넘어 환아와 보호자, 의료진의 실제 치료 경험 전반을 분석해 도출한 '3-Comfortable' 가치에 기반해 개발됐다"며 "실제 주사 환경에서 환아와 보호자가 겪는 심리적·물리적 부담을 줄여 치료 순응도 향상에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com