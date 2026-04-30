[컨콜] LG화학 "석유화학사업 구조 재편 연내 최종 승인"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG화학은 30일 1분기 실적설명회에서 석유화학 사업 구조 재편과 관련 "연내 사업재편을 최종 승인하고 세부 모델을 완료하겠다는 목표에는 변화가 없고, 이를 위해 파트너사와 세부 내용에 대해서 논의를 지속하고 있다"고 밝혔다.
이어 "비록 중동 전쟁 때문에 각사가 비상경영 체제이긴 하나, 정부나 사업계와 합의한 일정에 맞추기 위해서 양사 모두 노력을 하고 있다"고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG화학은 30일 1분기 실적설명회에서 석유화학 사업 구조 재편과 관련 "연내 사업재편을 최종 승인하고 세부 모델을 완료하겠다는 목표에는 변화가 없고, 이를 위해 파트너사와 세부 내용에 대해서 논의를 지속하고 있다"고 밝혔다.
이어 "비록 중동 전쟁 때문에 각사가 비상경영 체제이긴 하나, 정부나 사업계와 합의한 일정에 맞추기 위해서 양사 모두 노력을 하고 있다"고 강조했다.
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