LG화학, '차이나플라스 2026' 참가...로봇·전장·의료 소재 공개

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG화학은 오는 21일부터 4일 간 중국 상하이에서 열리는 차이나플라스 2026(Chinaplas 2026)에 참가한다고 20일 밝혔다.

LG화학은 '산업의 전환을 이끌어온 소재)'를 테마로약 400㎡(121평) 규모의 부스에 로봇·전장·의료 등 주요 산업별 전시존을 구성하고 총 90여 종의 고부가 전략 제품을 전시한다.

로봇 분야에서 LG화학의 메탈릭 ABS(고부가합성수지)는 무도장 공정으로 로봇 외장의 광택을 구현하고 플라스틱 경량화에 기여하는 소재다.

차이나플라스 2026 참가 부스 전경 [사진=LG화학]

배터리 안전성 강화를 위한 열폭주 지연 엔지니어링 플라스틱과 에어로젤 기반 열차단 소재 '넥슐라(Nexula®)'도 함께 전시한다. SFB는 화염 노출 시 표면이 치밀한 차단막으로 변해 열과 압력 전이를 지연시키고, 에어로젤은 뛰어난 단열 성능으로 배터리 내부에서 발생하는 열 확산을 효과적으로 차단해 휴머노이드 로봇 등 일상 생활 전반의 배터리 안전성을 높일 것으로 기대된다.

의료 분야에서 LG화학의 의료용 ABS와 PC는 주사기에 연결되는 각종 부품(커넥터)과 혈액투석기 외장에 적용된다. 의료기기 간의 안정적인 체결과 구조 보호는 물론 약물·혈액과 접촉하는 의료 환경에서 요구되는 생체적합성 등 관련 규제 기준을 충족한 인증 소재다.

LG화학 석유화학사업본부장 김상민 전무는 이번 전시와 관련해 "중국을 비롯한 글로벌 국가 대상으로 LG화학은 차별화된 소재 기술력과 고객 경험혁신을 통한 고부가 제품 중심 포트폴리오를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com