LG화학, 유럽 포장재 전시회 '인터팩 2026' 참가

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG화학은 독일 뒤셀도르프에서 열리는 산업 전시회 '인터팩(Interpack) 2026'에 참가한다고 7일 밝혔다.

인터팩은 식품·제약·화장품 등 소비재 패키징부터 포장·가공설비까지 포장 분야 전 밸류체인을 포괄하는 유럽 최대 패키징 산업 전문 전시회다. 올해는 약 60개국 2500여 개의 참가기업과 17만명 이상의 관람객 방문이 예상된다.

LG화학은 '소재에서 시작되는 패키징 혁신'을 주제로 단일소재로는 세계 최고 수준인 14μm(마이크로미터) 두께를 구현한 초박막 포장필름 소재인 '유니커블(UNIQABLE™)' 기술력을 집중 조명한다. 또, 동일 물성으로 최대 12μm 두께까지 개발 완료된 유니커블 샘플 등 다양한 제품 라인업과 포트폴리오를 선보인다.

LG화학의 유니커블(UNIQABLE™) 소재로 만든 패키징 필름이 적용된 식품·펫푸드용 파우치 포장재 연출 사진 [사진=LG화학]

유니커블은 고객이 원하는 제품의 패키징 조건에 맞춰 가공성, 강도, 실링 안정성, 수분 차단성 등의 물성을 소재 단계에서부터 고객 맞춤형으로 설계가 가능한 패키징 솔루션이다. 주로 식품, 펫푸드, 생활용품 포장재 등 다양한 소비재 패키징 소재로 활용되고 있다.

LG화학은 이번 전시회에서 유니커블 소재가 적용된 LG생활건강의 주방세제 파우치와 국내 주요 식품 기업의 주력 제품 포장재 등 실제 상용화된 사례를 소개하고 이를 바탕으로 포장 필름을 포함한 다양한 패키징 분야로 글로벌 고객과의 협력을 확대할 계획이다.

LG화학 NCC/PO 사업부장 이충훈 상무는 이번 전시와 관련해 "소재 기술에서 출발한 패키징 혁신이 실제 상용화된 사례를 통해 다양한 분야로 확대되고 있다"며, "차세대 포장 필름 분야에서 혁신 기술과 친환경 가치를 지속 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com