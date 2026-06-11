[오늘의 정치일정] 6월 11일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 10일 한-이탈리아 정상회담을 했다.
- 여야 지도부가 10일 본회의와 회동에 나섰다.
- 외교·국방·보훈부 장관도 10일 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
한-이탈리아 정상회담
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
14:00 청년인턴 출범식
-2차관
09:00 차관회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
09:00 차관회의
<국방부>
-장관
14:00 국방부-방송미디어통신위원회 업무협약식
-차관
09:00 차관회의
14:00 드론 공방전 예선
<국가보훈부>
-장관
14:00 정시해 서거 120주기 추모식 (고창)
16:30 전북서부보훈지청 현장방문 (전북서부보훈지청)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
11:00 본회의(국회 본관 본회의장)
14:00 이재명 정부 출범 1주년 기념 토론회(국회 의원회관 제2세미나실)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
11:00 본회의
11:30 국민의힘 정점식 원내대표 접견(국회 본관 원내대표회의실)
14:00 국회의장 및 여야 원내대표 회동(국회 본관 국회의장 집무실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 본회의(국회 본회의장)
11:30 더불어민주당 한병도 원내대표 예방(국회 본관 201호)
14:00 국회의장 및 여야 원내대표 회동(국회 본관 국회의장 집무실)
15:00 홍익표 대통령비서실 정무수석 접견(국회 본관 원내대표실)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
통상 업무
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
9:30 최고위회의(국회 본관 회의실 224호)
15:30 SC제일은행노동조합 전국분회간부 특별강연(솔비치 삼척)
-서왕진 원내대표
9:30 최고위회의(국회 본관 회의실 224호)