농심 '빵부장', 대전 '빵택시'와 협업…체험형 마케팅 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심 스낵 브랜드 '빵부장'이 대전 지역 인기 관광 프로그램 '빵택시'와 협업해 체험형 마케팅을 강화한다. 빵을 스낵으로 재해석한 제품 콘셉트를 지역 대표 '빵 문화'와 결합해 소비자가 직접 브랜드를 경험할 수 있도록 한 것이 핵심이다.
1일 농심은 오는 4월 30일까지 진행되는 이번 협업을 통해 빵택시 이용객에게 빵부장 소금빵·초코빵·말차빵 3종과 백산수로 구성된 웰컴 키트를 제공한다고 밝혔다. 빵택시 차량 외부와 홍보물에도 빵부장 캐릭터를 적용해 브랜드 노출을 확대했다.
빵택시는 대전 지역 제과점을 순회하며 체험할 수 있는 관광형 택시 서비스로, 이용객이 여러 빵집을 편리하게 방문할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 차량 내부에는 추천 코스 안내와 함께 빵을 즐길 수 있는 테이블이 마련돼 이동 중에도 '빵지순례' 경험을 이어갈 수 있다.
이번 협업은 제품 경험을 중심으로 한 마케팅 전략의 일환이다. 농심은 빵부장이 실제 빵의 맛과 형태를 스낵으로 구현한 브랜드인 만큼, 소비자가 직접 빵 문화를 체험하는 과정에서 제품 콘셉트를 자연스럽게 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
농심 관계자는 "빵부장의 콘셉트를 보다 생생하게 전달하기 위해 체험형 마케팅을 기획했다"며 "앞으로도 다양한 접점을 통해 소비자 경험을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
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