농심, '웰치스 제로 애플망고맛' 출시…제로 탄산 라인업 확대

소비자 의견 반영해 개발…포도·샤인머스캣 이어 제로 음료 선택지 확대

애플망고 달콤함에 제로 칼로리 탄산 더해…브랜드 마케팅도 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 제로 칼로리 탄산음료 신제품 '웰치스 제로 애플망고맛'을 오는 23일 출시한다고 16일 전했다. 달콤하고 상큼한 애플망고 풍미를 제로 칼로리로 구현한 제품으로, 기존 웰치스 제로 라인업을 확대해 소비자 선택 폭을 넓힌다는 전략이다.

웰치스 제로 애플망고맛은 애플망고 특유의 달콤한 맛에 탄산의 청량감을 더한 것이 특징이다. 칼로리 부담 없이 즐길 수 있는 제로 탄산음료로, 최근 건강과 맛을 동시에 고려하는 소비자 수요를 겨냥해 기획됐다.

내려받기농심 웰치스 제로 애플망고맛 제품 이미지. [사진=농심 제공]

이번 제품은 소비자 의견을 반영해 개발됐다. 지난해 농심 공식 인스타그램에서 진행한 '웰치스 출시 희망 신제품 조사'에서 망고 맛이 댓글 투표 1위를 차지하면서 제품 출시로 이어졌다는 설명이다.

농심 관계자는 "포도, 샤인머스캣 등 기존 웰치스 제로 라인업에 애플망고맛이 추가되면서 소비자 선택 폭이 더욱 넓어졌다"며 "앞으로도 다양한 웰치스 제로 제품을 통해 새로운 음료 트렌드를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

한편 농심은 웰치스 브랜드 경험 확대를 위한 마케팅 활동도 이어가고 있다. 지난해 '태양의서커스 쿠자' 공연장에 웰치스 포토존을 운영했으며, 애니메이션 '주토피아2'와 협업한 캐릭터 패키지 제품을 선보였다. 향후 디지털 광고와 한정판 굿즈 제작 등 다양한 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

mkyo@newspim.com