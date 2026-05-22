[오늘날씨] 전국 흐리다 점차 맑아져...서울 한낮 26도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 22일 전국이 낮 최고 17~27도며 온화하겠다고 했다
- 이날 제주·동해안·북동산지에 비가 조금 오겠고 밤부터 다시 흐려지겠다고 했다
- 바다 물결은 동해 앞바다 최대 4m로 높겠고 미세먼지는 전국이 좋음 수준이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 22일은 낮 최고기온이 17~27도로 올라 비교적 온화한 날씨가 예상된다.
기상청에 따르면 이날 제주도를 제외한 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠지만 밤부터 다시 흐려지겠다. 제주도는 대체로 흐리곘다. 이른 새벽까지 강원중·남부동해안·북동산지는 비가 오는 곳이 있겠다. 오전부터 오후 사이 제주도는 비가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 제주도 5mm 미만 등이다.
아침 최저기온은 12~17도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 14도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲대구 15도 ▲부산 16도 ▲울산 14도 ▲제주 16도다.
낮 최고기온은 17~27도가 전망된다. ▲서울 26도 ▲인천 27도 ▲수원 26도 ▲춘천 24도 ▲강릉 19도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 27도 ▲광주 26도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 1.0~4.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com