농심, 화장품 원료 사업 확장…아로셀과 콜라겐 뷰티 협업

라이필 핵심 원료 '저분자콜라겐펩타이드NS' 활용…공동 마케팅도 추진

173달톤 초저분자 콜라겐 앞세워 이너뷰티 넘어 화장품 시장 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 건강기능식품 브랜드 '라이필'의 핵심 콜라겐 원료를 앞세워 화장품 시장으로 협업 범위를 넓힌다.

24일 농심은 지난 23일 서울 동작구 본사에서 화장품 제조 기업 에프아이씨씨(FICC)의 바이오 뷰티 브랜드 '아로셀'과 콜라겐 화장품 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

내려받기농심 '라이필'과 FICC '아로셀' 기술협력 협약식 사진. [사진=농심 제공]

이번 협약에 따라 농심은 라이필의 핵심 원료인 '저분자콜라겐펩타이드NS'를 아로셀에 제공하고, 아로셀은 이를 활용한 화장품을 선보일 예정이다. 양사는 제품 출시 이후 173달톤(Da) 콜라겐의 우수성을 소비자에게 알리는 공동 마케팅도 함께 진행할 계획이다.

이번 협업은 농심 라이필 콜라겐 원료의 기능성이 뷰티업계에서 주목받은 데 따른 것이다. 농심이 자체 기술로 개발한 저분자콜라겐펩타이드NS는 식품의약품안전처가 공식 인정한 콜라겐 원료로, 국내에서 가장 작은 173달톤의 초저분자 분자량을 갖춰 피부 흡수율이 높다는 점이 강점으로 꼽힌다.

또 식약처 공인 시험기관의 인체적용시험 결과, 경구투여 10일 만에 주름, 탄력, 보습, 각질 등 총 31가지 피부 지표 개선 효과를 확인했다. 이는 국내 출시 콜라겐 건강기능식품 가운데 최단기간에 가장 많은 개선 효과를 기록한 사례라는 게 회사 측 설명이다.

농심은 이번 협약을 계기로 라이필 콜라겐 사업을 이너뷰티 건강기능식품에서 화장품 카테고리까지 확장한다는 구상이다. 농심 관계자는 "라이필 콜라겐 원료의 차별화된 우수성을 인정받아 이너뷰티 건강기능식품을 넘어 화장품 카테고리로 사업 협력을 확대하게 됐다"며 "앞으로도 아로셀과의 시너지를 바탕으로 라이필 콜라겐의 뛰어난 기술력을 널리 알려 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com