농심, 인도 '퀵커머스 1위'와 손잡았다…14억 시장 공략 본격화

신라면 김치볶음면 단독 론칭…젊은층·볶음면 수요 겨냥

폭증하는 인도 퀵커머스 시장 정조준…K-푸드 현지화 전략 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 인도 퀵커머스 시장점유율 1위 기업인 블링킷(Blinkit)과 손잡고 14억 인구 인도 시장 공략에 본격 나선다. 빠른 배송 인프라를 앞세운 현지 유통 플랫폼과 협업해 신라면 브랜드 확산 속도를 끌어올리겠다는 전략이다.

26일 농심은 지난 22일 인도 구루그람시에서 '신라면 김치볶음면' 브랜드 단독 론칭 행사를 열었다고 밝혔다. 이번 협업으로 농심은 인도 퀵커머스 시장 약 50%를 점유한 블링킷의 배송망을 활용해 뉴델리와 뭄바이 등 주요 핵심 지역에 제품을 빠르게 공급하게 된다. 특히 볶음면을 선호하는 현지 식문화와 퀵커머스 소비에 익숙한 젊은 세대를 겨냥해 신라면 김치볶음면을 전면에 내세웠다.

농심 인도 퀵커머스 '블링킷' 신라면 유통계약 체결 사진, 사진 왼쪽부터 아니쉬 스리바스타바 블링킷 CBO, 조용철 농심 대표이사. [사진=농심 제공]

농심은 성장성이 높은 인도 온라인 유통 시장 선점에도 속도를 낸다는 계획이다. 한국무역협회 해외시장뉴스에 따르면 인도 이커머스 시장은 2025년 900억 달러에서 2030년 2400억 달러로 약 3배 성장할 전망이다. 이 가운데 퀵커머스 시장은 같은 기간 80억 달러에서 500억 달러로 6배 이상 급증할 것으로 예상되며 핵심 유통 채널로 부상하고 있다.

현지 소비자 접점 확대를 위한 마케팅도 함께 진행됐다. 행사장에는 '신라면 분식' 콘셉트의 팝업 부스와 포토존이 마련됐으며, 현지 유명 인플루언서들이 참석해 제품 시식 콘텐츠와 SNS 홍보를 진행했다. K-푸드 체험형 콘텐츠를 통해 젊은 소비자층과의 접점을 강화하려는 전략으로 풀이된다.

농심 관계자는 "블링킷과의 협력을 통해 인도 전역에 신라면 브랜드를 적극 알릴 계획"이라며 "이번 협업을 시작으로 인도 소비자들의 일상 속에 신라면의 매운맛 경험을 자연스럽게 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com