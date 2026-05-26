큐리오시스, 콜로니 피킹 시스템 NEP 인증 획득

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 랩 오토메이션 전문기업 큐리오시스가 자동 콜로니 피킹 시스템 'CPX'로 산업통상자원부 국가기술표준원으로부터 NEP(신제품) 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

NEP 인증은 국내에서 최초로 개발되거나 기존 기술을 혁신적으로 개선한 제품 중 성능과 품질이 우수한 경우 정부가 부여하는 인증이다. 큐리오시스는 이번 인증을 통해 CPX에 적용된 초고해상도 이미지 기반 콜로니 분석 기술과 고속 자동 피킹 기술의 혁신성을 공식 인정받았다.

회사에 따르면 CPX는 배지 위의 미생물 또는 세포 콜로니를 자동으로 디지털 이미지화한 후 96개의 핀이 전동으로 정밀하게 움직여 선별 및 이식 작업을 수행하는 완전 자동화 시스템이다. 작업자의 숙련도에 따른 결과 편차와 교차오염 위험을 차단하며 반복 실험의 생산성과 데이터 재현성을 극대화한다. 합성생물학, 바이오파운드리, 균주 개발, 산업 발효, 효소 생산, 백신 및 바이오의약품 초기 공정 등 다양한 분야에서 활용 가능하다.

CPX NEP. [사진=큐리오시스]

큐리오시스는 세계적인 생명과학 기업 레비티(Revvity)와 CPX에 대한 ODM 공급 계약을 체결하고 글로벌 수출을 시작했다. 국내에서도 한국생명공학연구원을 비롯한 K-바이오파운드리 핵심 기관에 도입되어 핵심 공정을 수행 중이며, 국가 바이오파운드리 표준화를 위한 선행 작업에도 참여하고 있다.

CPX 개발을 총괄한 박민섭 상무는 "기존의 콜로니 선별은 연구자가 육안이나 현미경을 통해 수작업으로 채취해야 했던 공정이었다"며 "CPX는 고해상도 카메라와 높이 측정 센서로 샘플을 정확히 판단하고 정밀 모터 제어를 통해 오차 없이 빠르게 움직이는 지능형 자동화 시스템"이라고 설명했다.

큐리오시스는 올해 초대형 대량 생산에 특화된 'CPX®-α' 모델에 이어 중소형 연구 시설에 즉각 적용 가능한 'CPX-S' 모델을 출시할 계획이다. 현재까지 NET 인증 1건과 NEP 인증 3건을 달성했으며, Revvity와의 글로벌 협업 및 국내 파운드리 표준화 선도 작업을 바탕으로 글로벌 랩 오토메이션 시장에서 중추적 역할을 해나갈 방침이다.

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