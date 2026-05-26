우리은행, LCK 'MSI 대표 선발전' 팬 위한 온·오프라인 프로모션 진행

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대표 선발전 티켓 1인 2매, 집서 즐기길 원하면 BHC 치킨과 메가커피

'우리은행 한정판 LCK 로스터 랜덤 카드팩' 증정 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 26일 국내 최대 e스포츠 리그인 '리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)'의 'MSI(Mid-Season Invitational) 대표 선발전'에 맞춰 팬 고객을 위한 온·오프라인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 국내 최대 e스포츠 리그인 '리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)'의 'MSI(Mid-Season Invitational) 대표 선발전'을 맞아 팬 고객을 위한 온·오프라인 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.[사진=우리은행]2026.05.26 dedanhi@newspim.com

해당 프로모션은 오는 6월 12일부터 14일까지 열릴 MSI 대표 선발전과 연계해 준비됐다. 고객은 5월 26일부터 우리WON뱅킹 내 '혜택' 메뉴를 통해 온라인 이벤트에 참여할 수 있으며, 현장 관람을 원하는 팬에게는 MSI 대표 선발전 티켓 1인 2매를, 경기를 집에서 즐기길 원하는 고객에게는 BHC 치킨 및 메가커피 기프티콘을 추첨을 통해 제공할 예정이다.

또한, 10대 청소년 고객을 위한 전용 이벤트도 마련됐다. 청소년 전용 용돈 관리 서비스인 '우리틴틴'에 가입한 고객은 별도의 이벤트에 응모할 수 있으며, 경품으로 MSI 대표 선발전 티켓 1인 2매를 받을 기회가 있다.

우리은행은 '우리은행 한정판 LCK 로스터 랜덤 카드팩' 증정 이벤트도 진행한다. 카드팩은 LCK 선수 카드 5장으로 무작위로 구성되며, 일부 카드에는 특별 홀로그램 디자인이 적용되어 소장 가치를 높였다.

오프라인 행사도 마련되어 있다. 우리은행은 오는 5월 30일과 31일 치지직 LoL Park에서 '우리은행 Day'를 열고, 현장 팬들을 대상으로 무작위 뽑기 이벤트를 진행한다고 전했다. 경품은 LoL 챔피언 피규어, Riot Store 공식 상품, LCK 선수 한정 카드 등이 포함된다.

임학규 우리은행 개인상품마케팅부 부부장은 "이번 프로모션은 LCK MSI 대표 선발전을 기다려온 팬들에게 차별화된 즐거움을 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 우리은행은 LCK 메인 스폰서로서 팬들의 니즈를 반영한 다양한 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com