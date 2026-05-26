중진공, 자립준비청년 'AI 자립 프로그램' 추진…미래설계 지원

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취업·진로·금융 교육 지원

AI 캠프·장학금 연계 운영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 자립준비청년을 대상으로 한 인공지능(AI) 기반 취업·진로 지원 프로그램을 새롭게 추진한다. 실무 교육과 진로 탐색, 취업 연계를 결합한 프로그램을 통해 청년들의 안정적인 사회 정착 지원에 나선다는 계획이다.

중진공은 아동복지전문기관 초록우산과 협력해 자립준비청년의 미래 역량 강화를 위한 'AI 자립 프로그램(나의 자립을 로그인하다)'을 추진한다고 26일 밝혔다.

중진공에 따르면 자립준비청년은 아동복지시설이나 가정위탁 보호 종료 이후 충분한 진로 설계 없이 생계형 일자리를 선택하는 경우가 많다. 2023년 보건복지부 자립지원 실태조사에 의하면 자립준비청년이 가장 필요로 하는 취업 지원은 '진로 탐색 기회 제공(17.1%)'과 '취업 교육(15.5%)'으로 나타났다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

이에 중진공은 단순 경제적 지원을 넘어 자립준비청년의 진로 설계와 취업 역량 강화를 돕기 위해 진로 탐색과 실무 교육을 결합한 프로그램을 마련했다고 설명했다.

프로그램은 분기별로 취업·금융·진로 교육과 유망 중소기업 탐방 등 현장 중심 과정으로 운영된다. 우수 참여 학생에게는 '중진공감 장학금'을 지원한다. 프로그램 종료 이후에는 중진공 인력지원 정책사업인 '기업인력애로센터'를 활용해 취업까지 연계할 계획이다.

기업인력애로센터는 중소벤처기업의 인력난 해소를 위해 구인애로 기업을 발굴하고 채용 조건을 확인해 구직자와 맞춤형 취업 매칭을 지원하는 사업이다. 중진공감 장학금은 자립준비청년 등 지원이 필요한 청년을 대상으로 한 사회공헌 프로그램이다.

특히 중진공은 지난 23일 특별 프로그램인 'AI 자립 캠프'도 운영했다. 참가자들은 AI를 활용해 자신의 미래 모습을 담은 콘텐츠를 직접 제작하고 진로 설계와 직업 탐색, 협업 활동 등 다양한 자립 미션을 수행했다.

강석진 중진공 이사장은 "청년 인재 육성과 중소기업·청년 간 일자리 연계 지원을 위해 다양한 정책사업을 운영하고 있다"며 "AI는 최근 취업시장에서 청년의 경쟁력을 좌우하는 핵심 역량인 만큼, 자립준비청년들이 AI 역량을 바탕으로 스스로 미래의 기회를 만들어가길 기대한다"고 강조했다.

rang@newspim.com