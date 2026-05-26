홍천M&T·베이펑, '요은글로벌' 설립

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국내 뷰티 유통기업 홍천M&T(홍천엠앤티)가 중국 유통사 베이펑(贝峰)과 함께 합작법인(JV) '요은글로벌'을 설립했다고 밝혔다.

요은글로벌은 최근 중국 상하이에서 열린 'CBE(China Beauty Expo)'에 참가해 국내외 뷰티 브랜드를 선보였다.

CBE는 중국 최대 규모의 뷰티 산업 박람회로, 글로벌 화장품 브랜드와 유통사, 제조사, 바이어 등이 참여하는 행사다.

요은글로벌은 행사에서 30여 개 뷰티 브랜드를 소개하고 통합 부스를 운영했다. 회사 측은 현지 바이어 및 업계 관계자들과의 상담을 진행하며 중국 시장 내 유통 확대 가능성을 확인했다고 설명했다.

홍천M&T는 현재 올리브영 내 약 200개 브랜드를 운영하고 있으며, 글로벌 시장 확대를 위한 수출 사업을 강화하고 있다고 밝혔다.

회사 측은 최근 글로벌 뷰티 시장이 현지 유통 역량과 시장 대응력을 중요하게 평가하는 방향으로 변화하고 있는 만큼, 브랜드 발굴부터 현지 유통, 시장 안착까지 연계한 사업 전략을 확대할 계획이라고 전했다.

홍천M&T 관계자는 "중국 시장 내 K-뷰티 수요와 성장 가능성을 확인했다"며 "요은글로벌을 중심으로 국내 브랜드의 해외 진출 지원을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

[이미지=홍천M&T] 중국 상하이 CBE 행사 내 요은글로벌 부스 전경

whitss@newspim.com