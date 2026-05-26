LG, 청년 1000명 직무교육…AX 인재 키운다

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프로그램 50% 비수도권서 운영



[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG가 취업 준비 청년 1000명을 대상으로 신입사원 수준의 직무교육 프로그램을 신설하고 올해 하반기부터 운영한다고 26일 밝혔다.

이 프로그램은 산업통상부와 고용노동부가 추진하는 'K-뉴딜 아카데미' 사업의 일환이다. LG전자, LG화학, LG디스플레이 등 3개 계열사가 인공지능(AI), 생산·제조, 디지털마케팅 등 분야의 직무교육과 실전 프로젝트를 진행한다.

서울 여의도 LG트윈타워. [사진=뉴스핌DB]

LG전자는 경기 평택과 대전, 대구, 부산 등 4곳에서 700명을 대상으로 교육한다. AI, 스마트팩토리, 디지털마케팅 등 직무 역량 강화 교육을 제공하며, 실제 고객 데이터에 기반해 AI로 현업 문제를 해결하는 프로젝트도 함께 진행한다. LG화학은 경기 오산과 전남 여수에서 200명을 대상으로 석유화학과 바이오 사업 실무교육을 진행한다. AI 코딩 기반 업무자동화 및 에이전트 구축 교육을 통해 사내 'AX 전문가' 자격증 취득까지 연계한다. LG디스플레이는 경기 파주에서 100명을 대상으로 디스플레이 제조 기술에 특화된 전문직무교육을 제공한다.

전체 프로그램의 절반인 500명(LG전자 대전·대구·부산 400명, LG화학 여수 100명)을 비수도권에서 운영해 지역 균형을 맞춘다.

3사는 직무탐색 프로그램부터 현직 선배들의 직무 멘토링, 자기소개서 컨설팅, 모의면접 등 청년들의 구직 활동을 지원하는 맞춤형 프로그램도 진행한다. 구체적인 신청 방법과 지원 기준은 추후 각 사별로 안내할 예정이다.

kji01@newspim.com