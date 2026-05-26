강릉시, '그냥드림' 사업 본격 운영

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 오는 27일부터 생필품 구매에 어려움을 겪는 주민들을 위한 '강릉시 그냥드림' 사업을 본격 운영한다고 26일 밝혔다.

이 사업은 정부가 9월부터 전국 시행을 목표로 추진하는 것으로 복지 사각지대의 식생활 취약계층에게 복잡한 신청 절차 없이 생필품을 지원하는 프로그램이다.

강릉시 그냥드림 사업장.[사진=강릉시] 2026.05.26 onemoregive@newspim.com

시에서는 강남축구공원 내에 그냥드림 사업장을 마련했으며, 운영주체는 강릉자유푸드뱅크다. 이용자는 1인당 최대 3회 서비스를 받을 수 있으며, 운영시간은 화, 수, 목요일 오후 2시부터 4시까지다.

최초 이용자는 간단한 자가 체크리스트를 작성한 후 현장 담당자를 통해 2만 원 상당의 물품을 지원받는다. 재방문 시에는 기본 상담을 진행하고, 필요한 경우 시청, 읍면동 주민센터, 민간 복지단체와 연계해 맞춤형 서비스도 제공할 계획이다.

또한 거리상의 이유로 방문이 힘든 주민들을 위해 읍면동을 순회하는 '이동식 그냥드림 서비스'도 운영할 예정이다.

이정순 복지정책과장은 '그냥드림 사업을 통해 위기가구와 복지 사각지대에 있는 이웃을 발굴하고, 지역 복지자원과의 연계를 통해 지속 가능한 통합돌봄 기반을 마련해 나가겠다'라고 전했다.

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