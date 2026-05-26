과창판 투자열기 100도, 中증시 투자패러다임 바꿀 유니트리 IPO 급물살

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중국AI 로봇 '베일' 세계 투자업계 촉각

IPO신청후 초 단기 73일 만에 승인

상하이 과창판 상장 심사위 6월 1일 개최

中증시 AI·휴머노이드 투자 패러다임 전환 예고

2025년 3분기 누적 매출 11.67억 위안, 흑자 전환

발행 평가액 '몸값' 최소 420억 위안 달해

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 인공지능(AI) 기반 휴머노이드 로봇 업계의 선두 주자인 '유니트리(Unitree·宇树科技)'가 중국 A주 시장 최초의 휴머노이드 로봇 상장 기업을 목표로 기업공개(IPO) 절차에 속도를 내고 있다. 유니트리가 3월 20일 상하이증권거래소에 신청한 IPO 신청서는 단 73일 만의 짧은 시간내에 받아들여졌다.

5월 25일 상하이증권거래소(SSE) 공식 발표에 따르면, 거래소 상장심사위원회는 오는 6월 1일 '2026년 제31차 상장심사위원회 심의회의'를 열고 유니트리(위수과기)의 과창판(科创板·과학기술창업판) 최초 신주발행 공개모집(IPO) 안건을 심의할 예정이다.

상장심사위의 최종 심사 회의를 통과한 후 상하이 증권거래소 당국이 검토 의견서를 증권감독관리위원회(증감회)에 제출하면, 증감회는 20영업일 이내에 최종 등록 여부를 결정하게 된다.

유니트리의 이번 IPO 속도는 시장의 예상을 뛰어넘는 초고속 '신속 심사' 사례라는 점에서 시장의 관심을 한몸에 받고 있다. 지난 3월 20일 상장 신청서가 정식 수리된 이후 상장위원회는 정식 검토후 불과 73일에 신청을 승인했다.

이는 최근 중국 상하이 거래소 과창판(첨단 과학 기술주 중심으로 구성된 중국판 나스닥)에서 초 단기심사 통과 기록을 세운 AI 반도체 기업 무어스레드(摩尔线程, 88일)와 무시집성(沐曦集成, 116일)의 기록을 크게 앞당긴 것이다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 "현재 중국 1차 시장(인큐베이팅 및 VC 단계)에서 '구신지능(具身智能·embodied AI, 체화된 AI)'은 가장 뜨거운 투자 섹터"라며 "A주 시장 내 AI 관련 우량주 공급이 제한적인 상황에서 유니트리의 IPO 가속화는 업계 내 펀딩 경쟁을 촉발하는 계기가 될 것"이라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 국가가 운영하는 중국 허난성 정저우의 로봇 전시 판매 대여장의 유니트리 휴머노이드 로봇. (사진= 뉴스핌 통신사 촬영).2026.05.26 chk@newspim.com

유니트리가 상하이거래소에 제출한 투자설명서에 따르면, 이번 IPO를 통한 목표 조달 금액은 42억 200만 위안(약 7,900억 원)이다. 회사는 전체 지분의 최소 10%를 발행할 계획이며, 이를 기반으로 산정된 기업 가치(발행 평가액)는 최소 420억 위안(약 7조 9,200억 원)에 달한다.

실적 성장세도 가파르다. 유니트리의 매출은 2022년 1억 2,300만 위안, 2023년 1억 5,900만 위안, 2024년 3억 9,200만 위안으로 매년 급증세를 나타냈다. 특히 2025년에는 1~3분기(1~9월) 누적 매출이 11억 6,700만 위안(약 2,200억 원)까지 치솟았다. 2026년에는 상반기에만 매출이 10억 위안을 훌쩍 넘을 것으로 예상된다.

수익성 측면에서도 2022년(-2,210만 위안)과 2023년(-1,115만 위안)의 적자를 딛고, 2024년 9,450만 위안의 순이익을 내며 흑자 전환에 성공했다. 2025년 3분기 누적 순이익은 1억 500만 위안을 기록 중이다.

유니트리의 이 같은 폭발적 성장은 특히 휴머노이드 로봇 부문이 견인했다. 유니트리는 본래 사족보행 로봇(로봇개) 중심의 사업 구조를 가졌으나, 2023년 첫 인간형 휴머노이드 로봇을 출시한 이후 제품 포트폴리오를 빠르게 다각화했다.

2023년 기준 전체 매출의 1.88%에 불과했던 휴머노이드 매출 비중은 2025년 3분기 기준 51.53%로 절반을 훌쩍 뛰어넘어, 기존 사족보행 로봇(42.25%)을 제치고 최대 주력 사업으로 자리 잡았다.

기술 고도화에 따라 주력 사업의 종합 매출 총이익률 역시 2022년 44.18%에서 2025년 3분기 59.45%까지 지속 상승했다. 이 중 휴머노이드 부문의 모멘텀별 마진율은 62.91%에 육박한다.

지분 구조를 보면 창업자이자 최고기술책임자(CTO)인 왕싱싱(王兴兴) 회장이 지분 23.82%를 보유한 최대주주로, 공동보유 지분을 포함해 총 68.78%의 지배 지분권을 행사하는 실질적 회사 주인이다.

기타 지분 5%를 넘는 주요 주주 중에는 황싱싱 회장 휘하의 상하이위이(上海宇翼·10.94%), 메이투안(美团·9.65%), 홍산차이나(红杉中国·7.11%), 매트릭스파트너스(经纬创投·5.45%) 등 중국 대형 테크 기업 및 글로벌 VC가 포진해 있다.

상하이증시 안팎의 투자 전문가들은 유니트리의 이번 IPO가 물리 기반 AI 시장에 대한 자본 유입을 가속화하고, 로봇 산업 전반의 투자 패러다임을 바꿀 중요한 변곡점이 될 것으로 내다보고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com