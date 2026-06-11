오픈AI, 사용료 대폭 인하 검토...IPO 앞두고 기업 고객 쟁탈전

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 생성형 인공지능(AI) 시장에서 선두 다툼을 벌이고 있는 오픈AI와 앤스로픽이 가격 전쟁에 돌입할 조짐을 보이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 10일 보도했다.

신문에 따르면 오픈AI는 현재 AI 서비스 이용료의 기준이 되는 '토큰(token)' 가격을 크게 낮추는 방안을 내부적으로 검토 중이다. 이는 앤스로픽 역시 가격 인하에 나설 것으로 예상되는 상황을 염두에 둔 선제적 조치로 풀이된다.

기업 고객 확보를 위한 가격 경쟁이 심화할 경우 양사는 물론이고 AI 모델 업계 전반의 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

그간 기업 고객들 사이에선 AI 사용에 드는 비용이 너무 높다는 불만이 컸다. 이를 의식한 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 최근 공개 행사에서 "(고객사들이 감당하는) 비용 문제가 매우 큰 이슈로 부상했다"며 "더 적은 비용으로 더 높은 가치를 제공할 수 있는 다양한 방안을 마련할 것"이라고 밝힌 바 있다.

고객사를 대상으로 한 오픈AI의 사용료 인하 검토는 그 후속 조치라 할 수 있다.

문제는 이런 류의 가격 경쟁이 빈발할 경우 기업공개(IPO)를 앞둔 양사의 수익성에 적지 않은 타격을 줄 수 있다는 점이다. 대규모 언어모델(LLM) 운영에는 막대한 연산 자원을 필요로 하는데, 이미 오픈AI와 앤스로픽 모두 수십억 달러 규모의 적자를 감수하며 해당 투자를 늘려왔다.

가격 인하는 단기적으로 시장 점유율 확대에 기여할 수 있지만, 장기적으로는 사업 모델의 지속성과 수익성에 대한 의구심을 키울 수 있다고 WSJ는 지적했다.

최근 일련의 움직임은 기업용 AI 시장을 둘러싼 앤스로픽과 오픈AI의 주도권 경쟁과 맞물려 있다. 앤스로픽의 코딩용 AI 도구 '클로드 코드'가 개발자들 사이에 확산되면서 회사 매출이 늘고, 기업 가치도 오픈AI를 일시 앞지른 것으로 전해진다. 이에 대응해 오픈AI 역시 자체 코딩 도구 '코덱스(Codex)'를 전략 사업으로 내걸고 기업 고객 공략에 속도를 내고 있다.

다만 이들 제품을 구매하는 고객사들의 분위기는 신중해지고 있다고 한다. 일부 고객사는 AI 도입 비용을 크게 늘렸다가 지금은 과도한 지출을 억제하는 데 초점을 맞추고 있다.

우버의 한 임원은 WSJ에 에이전트 AI와 관련해 올해 배정된 예산을 조기 소진했다고 밝혔고, 다른 기업 임원도 AI 코딩의 생산성 향상이 실제 매출 증대나 신규 고객 확대로 이어지는지에 대한 입증이 쉽지 않다고 지적했다.

이는 이른바 '토큰 맥싱(tokenmaxxing)' 논쟁과 맞물린다. 투자 대비 수익이 명확하지 않음에도, 생산성 향상을 이유로 과도하게 AI 사용량을 늘리는 관행을 두고 기업들 내부에서 문제 제기가 잇따르고 있는 것이다.

오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

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